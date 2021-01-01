تعرف علي تفاصيل أقوال ممرض «السجود للكلب» في تحقيقات النيابة



ممرض «السجود للكلب» ممرض «السجود للكلب»

يواصل “صدى البلد” نشر نص تحقيقات قضية اسجد للكلب والمقيدة برقم 13401 لسنة 2021 جنح النزهة، والمتهم فيها عمرو خيري "طبيب بشري" والمعروفة إعلاميا بـ واقعة طبيب اسجد للكلب.







وقال المجني عليه عادل سالم، ممرض اسجد للكلب، الدكتور عمرو خيري استخدم أيد مقشة كان جايبه من أدوات النظافة عشان يضربني بيها، وفيها يهاوشني بيها وأنا كنت ببعدها عني لما كان بيحاول يقرب بيها مني.

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وتابع المجني عليه في واقعة اسجد للكلب، معتز مسعد وعمرو رفعت كانوا بينفذوا تعليمات الدكتور عمرو وبيساعدوه في الموضوع ده علشان اتعاقب على الكلام اللي أنا قولته على الكلب، وبعد ما أنا عملت الموضوع بتاع نط الحبل ده الدكتور معتز جه بالحبل وكان عايز يكتفني واقترح أنهم يكهربني.تحقيقات اسجد للكلب|الممرض: الدكتور طلب مني السجود.. وخفت على أكل عيشيوأضاف الممرض المجني عليه، أنا رفضت بعد كدة لأني حسيت أن الموضوع بدأ يتاخد على محمل الجد خصوصا علشان بدأت أحس أنهم بيصوروني وابتدوا يطلبوا مني حاجات تانية ودكتور عمرو قالي أنه مش هيسامحني غير لما أسجد للكلب بتاعه.واستطرد الممرض عادل قائلا: "الدكتور عمرو طلب مني أني أسجد سجدتين للكلب بتاعه زي ما ظهر في الفيديو وقال الله أكبر واسجد للكلب لكن أنا رفضت لأن ده وزر وأنا مقدرش استحمله حتي لو هفقد شغلي، وأنا استغربت طلبه جدا ورفضت اني اعمل كده خصوصا أنه مسلم وعارف يعني ايه اني أسجد لغير الله وأن الطلب ده ابتدي الموضوع يبقي مؤذي نفسياً ليه وحاولت أخرج بره الأوضة بس معتز كان قافل الباب".وأختتم المجني عليه، أول مرة وأنا أظنها دي كانت ذلة لسان وكبرت منه لما قالي أسجد للكلب علشان يبينلي مدي حبه للكلب بتاعه، ومعرفش ازاي طلب مني كده، ولما فضل يشتم فيا عملت تحية للكلب علشان يوقف إهانته ليا.اتهامات النيابة لـ طبيب اسجد للكلبوخلال التحقيقات، وجهت النيابة العامة للمتهم عمرو خيري في وجود المحامي الخاص به إتهامات قيامه بالتنمر وآخرين على المجنى عليه عادل سالم بأن أستغل سلطته عليه على كونه مساعد له بالقسم الطبي محل عمله، بأن وجهوا إليه عدة عبارات من شأنها وضعه موضع السخرية وطلبوا منه تأدية حركات من شأنها وضعه في موضع سخرية، وقاموا بتصوير الواقعة باستخدام هاتف نقال وكذا استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليه عادل سالم وتخويفه وإلحاق أذى مادي ومعنوي به وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته.كما وجهت النيابة للمتهم عمرو خيري وآخرين احتجاز المجني عليه عادل سليم دون أمر أحد الحكام المتخصصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالاحتجاز وكذا سبه بأن وجه المتهم عمرو خيري اليه عدة عبارات من شأنها خدش شرفه واعتباره، وكذا الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بان نشر المقطع التصويري الخاص بالواقعة على مواقع التواصل الإجتماعي وكان ذلك بغير رضاء المجني عليه عادل سالم، وانشاء حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدق ارتكاب جريمة وكذا القيام بعمل كان من شأنه إحداث التميز بين طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة وترتب على هذا تكدير السلم العام وكذا حيازة سلاح أبيض عصا خشبية في أماكن التجمعات.وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت تأجيل محاكمة طبيبين وموظف بتهمة التنمر على ممرض، والمعروفة إعلاميًا بـ"اسجد للكلب" لجلسة 25 سبتمبر للاطلاع.كان النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة.وأقامت «النيابة العامة» الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.