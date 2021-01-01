حكايات وأسرار لا تعرفها عن بطل حرب أكتوبر.. فيديو



المشير محمد حسين طنطاوى المشير محمد حسين طنطاوى

المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق ، البطل المصرى الذى شارك في حرب أكتوبر المجيدة ، وتولى رئاسة المجلس العسكرى إبان ثورة 25 يناير في عام 2011 ، ليقود مسيرة الوطن إلى بر الأمان بحنكة وحكمة الأبطال ليجسد بذلك مسيرة مشرفة من العطاء اللامحدود في خدمة وطنه.



وأعلن أمس الثلاثاء وفاة المشير حسين طنطاوى ليترك خلفه تاريخ حافل وملئ بالإنجازات ، وكانت عدسة " صدى البلد " قد رصدت الأجواء داخل قرية المشير طنطاوى بأبو سمبل التابعة لمركز نصر النوبة ، وقيام أسرته وذوته بتلقى واجب العزاء في المغفور له ، وننقل الحكايات التي لا تعرفها عن بطل حرب أكتوبر والتي قام بروايتها أهله وأسرته .



حيث ألتقينا بأفراد أسرته وأقاربه ومن بينهم شعبان محمد على سليمان أحد أقارب المشير طنطاوى والذى أشار بأن والد المشير طنطاوى من عائلة مجاهد بقرية أبو سمبل، وأن أسرته كانت تقيم بالقاهرة لظروف الدراسة وخاصة بعد دخول المشير طنطاوى الكلية الحربية ، وأن أشقاء المشير الراحل هم الراحمون علي ومصطفى وزينب وراوية حيث أنه كان دائم التواصل معنا ، مؤكداً على أن جد المشير طنطاوى كان باراً بأسرته وتوفى أثناء أداء فريضة الحج .

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فيما قال جمال عبد الله محمد خليل سليمان عتيق مجاهي، من أهالي قرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة ، وأبن عم المشير محمد حسين طنطاوى، إنه سادت حالة من الحزن قرية أبو سمبل بعد تلقي خبر وفاة المشير من قبل ابن عمنا في القاهرة ، مشيراً إلي أن ابن عمه المشير حسين طنطاوي كان رجل من رجالات الدولة المخلصين ورغم انشغاله وانخراطه في عمله إلا أنه كان دائم الاتصال بنا ، وكانت علاقته جيدة بأهالي القرية ، وكان دائم الحضور إلي جمعية أبو سمبل الخيرية بالقاهرة لتقديم واجب التعازي فى حالات الوفاة ويتابع أخبار أهل القرية من الجمعية التي كان عضوا فيها منذ أن كان طالب وكان يود أصدقاؤه وأهله.وأضاف أبن عم المشير حسين طنطاوي أنه بعد تخرج المشير طنطاوي وانشغاله في عمله كان يتواصل مع الحالات المرضية الضرورية التي كانت تحتاج إلى المساعدة وكان يقوم بمساعدتها من جيبه الخاص ويوصي بعدم ذكر ما يفعله، وأن القرية افتقدت المشير حيث يكن أبناء القرية له كل الحب والاحترام والتقدير وخلال مرضه كنا دائمين الإطمئنان عليها من خلال أولاد اعمامنا في القاهرة.أهالي قرية المشير طنطاويوتابع أن المشير طنطاوي كان لا يحب الوساطة وكان يحث الشباب دائما ًعلى الاجتهاد والعمل والمثابرة ، وأنه سيتم إقامة سرادق عزاء للمشير طنطاوي في مضيفة منطقة السوق بقرية أبو سمبل لتلقي واجب العزاء في المشير طنطاوي وذلك من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاه العشاء.فيما قال محمود جمال أحد أفراد عائلة المشير طنطاوى بأن المشير فى مقام خاله، مؤكداً أنه رحمة الله عليه يعد عميد عائلة مجاهد ، وأن المشير طنطاوى من الوجوه البشوشة ذات الأخلاق العالية التى نفتخر بها جميعا، كما أن المشير طنطاوى ولد فى حى عابدين، وعلى الرغم من عدم زيارته للقرية إلا أنه كان دائم الدعم للقرية.وأضاف محمود جمال، أن المشير طنطاوى ساعد فى بناء 50 منزلا من المنازل المتضررة بالقرية من أحد كشور ترعة القرية، وأن المشير طنطاوى التحق بالكلية الحربية عام 1952، وأن المشير شارك فى حرب 73 ، وكذلك حرب تحرير الكويت، وأكد على أن المشير طنطاوى إنحاز إلى الشعب فى أحداث 2011 وقام بتطوير المصانع والمعدات العسكرية.وفى نفس السياق قال صبري حسن علي، أحد أهالي بقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة بأنه بمجرد علمهم بوفاة أبن القرية المشير محمد حسين طنطاوي، المخلص الخلوق تم افتتاح مضيفة القرية مباشرة لتلقي واجب العزاء، و توافد عدد من الأهالي داخل القرية القرى المجاورة، وأهالي مركز نصر النوبة بأكملها لمواساتهم حيي أن جميع الموجودين داخل القرية تظهر عليهم ملامح الحزن.وكان نيابة عن مواطني محافظة أسوان بكافة فئاتها وطوائفها نعي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ا بن المحافظة المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.وأكد اللواء أشرف عطية على إعتزام المحافظة على إسدال الستار عن تمثال للمشير محمد حسين طنطاوي ضمن ٤ تماثيل لرموز مصر وهم الزعماء جمال عبد الناصر وأنور السادات، والمشير عبد المنعم رياض سيتم وضعهم بتنفيذ من إدارة المتاحف بالقوات المسلحة بوسط حديقة درة النيل في واجهة المدينة تقديراً لابن أسوان الذي وهب حياته لخدمة الوطن وساهم في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري الحديث.وقدم محافظ أسوان خالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، وأهالي قرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن المفدى .هذا وتجدر الإشارة إلى أنه المشير محمد حسين طنطاوي تخرج في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993.وتولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 ، وشغل طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية قبل تكليف الرئيس السابق محمد حسني مبارك له بتولي مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة.من بين المناصب التي تولاها قائد الجيش الثاني الميداني 1987، ثم قائد الحرس الجمهوري 1988، ثم قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع في 1991 برتبة فريق ثم بعدها بشهر أصدر الرئيس مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة الفريق أول ، وفي 4 أكتوبر سنة 1993 أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي .blob:https://www.facebook.com/fae3775e-dac1-4269-a63c-7bb6db64c74c