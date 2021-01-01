خروج 3 عربات عن القضبان بمحطة مصر .. تعرف علي التفاصيل

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خروج 3 عربات عن القضبان بمحطة مصر

كشف مصدر مطلع بهيئة السكة الحديد عن تعطل مؤقت لحركة القطارات بمحطة مصر بسبب خروج ٣ عربات قطار رقم ٨٣ نوم عن القضبان بالقرب من برج الشمال.

وأوضح مصدر في هيئة السكة الحديد لـ صدى البلد إنه تم رفع ثلاث عربات خرجت من قطار النوم، بعد إنتهاء رحلته وعودته من أسوان وأثناء توجهه الي الورشة للتنظيف.

وأوضح المصدر أن إن عجلات 3 عربات خرجت عن مسارها على القضبان في المنطقة أمام البرج الشمالى الكائن بمحطة مصر، ودفعت هيئة السكة الحديد بأوناش لرفع العربات إلى مسارها.

وأكد المصدر عدم وجود إي أصابات نظرًا لأن القطار كان خالي من الركاب ويسير ببطء، ولكن العجل تعثر عن التحويلة.

المصدر: elbalad

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