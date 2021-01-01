جامعة القاهرة: على أتم استعداد لإنتاج المقررات الدراسية إلكترونيا

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وجه المجلس الأعلى للجامعات خطابا إلى الجامعات الحكومية وذلك لبحث سبل تفعيل قرار المجلس بشأن تحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2021 / 2022.



ويأتي ذلك في إطار توجه الجامعات لتحقيق التحول الرقمي على كافة المستويات والاصعدة وبما يسهم فى توفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصات الجامعات المختلفة بما يضمن الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية .



وبدأت الجامعات في اتخاذ خطوات التنفيذ من خلال تشكيل لجان لبحث الأمر بما يضمن الحفاظ على إتاحة الكتاب للطلاب وكذلك عدم تأثر أعضاء هيئة التدريس .

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أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أنه بالفعل بدأت العديد من الجامعات في تنفيذ هذا الاتجاه مع تفشي فيروس كورونا الذي أعاق الطلاب عن الحضور الفعلي، وتم الاستعانة برفع المقررات والمحاضرات على المنصات الإلكترونية للجامعات مع وضع الآليات الخاصة لتسهيل حصول الطلاب على المادة العلمية والتفاعل مع أساتذتهم من خلال هذه المنصات.وقال الدكتور المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة جاهزة لإنتاج المقررات الدراسية إلكترونيا كما هى جاهزة لإنتاج الكتب المطبوعة خاصة وأنها تمتلك مركز الترجمة والنشر ومطبعة متكاملة مركزية وأكثر من مطبعة داخل الكليات .وأضاف الدكتور محمود علم الدين خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه منذ سنوات جامعة القاهرة تعمل فى نظام الكتب الرقمية الذى يختلف عن الكتاب التقليدي ويعتمد على الوحدات وفكرة التفاعلية، مؤكدا أن جامعة القاهرة جاهزة ولها تجارب فى هذا الشأن .وتابع المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة أن الجامعة لديها تجارب فى تصميم المحتوى وإنتاجه وتجهيزه وتمتلك منصة الذكية الاولى على مستوى افريقيا التى يمكن من خلالها التعامل مع المقررات الدراسية اون لاين ،فى طريقنا أن يكون هناك أدلة شاملة تشرح مفهوم الكتاب الرقمى. خصائصه وسماته وأسلوب تصميمه وإنتاجه والتعامل معه والفرق بينه وبين الكتاب المطبوع ويتعرض لها شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس واى شخص يرغب فى الاستفادة وذلك فى إطار التحول الرقمى.وطالب الدكتور محمود علم الدين، بضرورة استعداد جميع الجامعات المصرية والبدء في تجهيزات الاختبارات الإلكترونية واستكمال باقي التجهيزات المطلوبة منوهًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات الإلكترونية بالجامعات.