تعرف على أخر استعدادات جامعة الإسكندرية لاستقبال العام الدراسي الجديد

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أعلنت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، عن أخر استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، من حيث الاستمرار في الاجراءات الاحترازية، ومواصلة تلقي لقاحات كورونا سواء للطلاب او هيئة التدريس.







وشدد الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب ، بضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذا أهمية الحرص على تلقى اللقاحات المضادة للفيروس التى توفرها الدولة لكل منتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس، فى ظل انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

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وأكد نبيل، أن الجامعة بصدد وضع أكثر من خطة دراسية للتعامل مع أى طارئ مفاجئ خلال العام الدراسي القادم، مضيفا أن الكليات استعدت لاستقبال الطلاب هذا العام بعد فترة من التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا ، مع الاستمرار في تقليل الكثافة الطلابية بحسب الطاقة الإستعابية لكل كلية.كما اقترح فتح باب القبول للالتحاق بالبرامج الخاصة بالكليات المختلفة ، دون التقيد بشرط التوزيع الجغرافي ( ثانوية عامة اسكندرية) ، الذي ينطبق على البرامج العامة تمهيدا لرفعه الى مجلس الجامعة.وأوضح نبيل، أن جامعة الإسكندرية قامت باتخاذ خطوات حثيثة نحو التحول الرقمى، تماشياً مع رؤية الدولة فى التحول من النموذج التقليدى إلى النموذج القائم على التحول الرقمى الشامل ، من خلال تطبيق منظومة تطبيقات الجامعات الذكية، والتى تتضمن تنفيذ منظومة الاختبارات المميكنة وتطوير البنية التحتية والنظم التكنولوجية ، ونظم إدارة التعليم والمحتوى التعليمي ورقمنة جميع الخدمات المقدمة، مما يساهم فى التوفير على الجامعة فى الجهد والوقت، والمصروفات، مشيراً إلى عزم الجامعة استخدام الشهادات المؤمنة بدء من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٢.