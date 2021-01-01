تنسيق الجامعات 2021.. أهم الأماكن الخالية لطلاب الدور الثاني



تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح و رصد الدرجات وتجميع النتيجة، وهو ما يتيح للطلاب الناجحين تسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2021 .







ويمكن للطلاب الناجحين بالدور الثاني من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021.

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وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.وانتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، من نتائج تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من العام الجامعي الجديد 2021 – 2022.خطوات تسجيل الرغبات بـ المرحلة الثالثة 2021يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 تسجيل رغباتهم عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي تم إطلاقه منذ 10 سنوات وذلك باتباع الخطوات التالية:-تسجيل الدخول عبر الموقع المخصص للتنسيق من خلال هذا الرابط اضغط هنااختيار أيقونة المرحلة الثالثةكتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل بياناتهاختيار التشعيب ( علمي، أدبي)كتابة محافظة الإقامةتدوين اسم المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليميةكتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة أرقام ونسبة مئويةالضغط على قائمة الكليات المتاحة للطلابملء 72 رغبة في استمارة التنسيقالضغط على زر الحفظالأماكن الخاليةالشعبة العلمية يوجد:كليات الزراعة لشعبة الرياضةكليات التربية تعليم ابتدائيكليات التربية شعبة طفولةكليات الحقوق انتساب وانتظامكليات التربية النوعيةكليات الآداب انتساب وانتظامكليات السياحة والفنادقالمعاهد الفنية للتمريضكليات التربية الرياضيةكليات التربية النوعية موسيقى – فنيةكليات التربية الفنيةكليات التربية الموسيقيةالكليات التكنولوجيةالمعاهد العالية والمتوسطة والخاصةأما الشعبة الأدبية يوجد :بعض كليات التربية تعليم ابتدائيكليات التربية شعبة الطفولةكليات السياحة والفنادقكليات التربية الرياضيةكليات التربية النوعية موسيقي - فنيةكليات التربية الموسيقيةالمعاهد العالية والمتوسطة والخاصةمعاهد التابعة للكليات التكنولوجيةيبدأ التسجيل في تنسيق تقليل الاغتراب فور الانتهاء من الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بحيث يحق لمختلف الطلاب أن يقدموا طلبًا للانتقال من الكلية التي جاءت لهم بالتنسيق لنفس الكلية ولكن بجامعة أقرب لهم، منعًا للسفر لمسافات بعيدة.الحد الأدنى للقبولتربية أقل من 310آداب القاهرة أقل من 308فنون جميلة (فنون) حلوان أقل من 307تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307تربية دمنهور 306تربية المنيا 305تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304تربية كفر الشيخ 303تربية المنوفية بشبين الكوم 303تربية حلوان أقل من 302آداب عين شمس أقل من 300فنون جميلة (فنون) المنصورة 300تربية مطروح 300تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299تربية سوهاج 299تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298تجارة القاهرة أقل من 298تربية مدينة السادات 297تربية جنوب الوادي 296آداب الإسكندرية 295تربية بنات عين شمس 295تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294تربية طفولة مبكرة المنصورة أقل من 294تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس أقل من 293تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293تجارة دمياط 293تربية الفيوم 293تجارة المنصورة 292آداب حلوان 292تجارة عين شمس 292تجارة الإسكندرية 291تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291تجارة و إدارة أعمال حلوان 290آداب بنها 290حقوق بور سعيد أقل من 290تجارة الزقازيق 289آداب المنصورة 289