تنسيق الجامعات 2021.. أهم الأماكن الخالية لطلاب الدور الثاني

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تنسيق الجامعات

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح و رصد الدرجات وتجميع النتيجة، وهو ما يتيح للطلاب الناجحين تسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2021 .



ويمكن للطلاب الناجحين بالدور الثاني من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021.



وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.



وانتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، من نتائج تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من العام الجامعي الجديد 2021 – 2022.


خطوات تسجيل الرغبات بـ المرحلة الثالثة 2021
يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 تسجيل رغباتهم عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي تم إطلاقه منذ 10 سنوات وذلك باتباع الخطوات التالية:-



تسجيل الدخول عبر الموقع المخصص للتنسيق من خلال هذا الرابط اضغط هنا



اختيار أيقونة المرحلة الثالثة

كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل بياناته

اختيار التشعيب ( علمي، أدبي)

كتابة محافظة الإقامة

تدوين اسم المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية

كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة أرقام ونسبة مئوية

الضغط على قائمة الكليات المتاحة للطلاب

ملء 72 رغبة في استمارة التنسيق

الضغط على زر الحفظ



الأماكن الخالية
الشعبة العلمية يوجد:

كليات الزراعة لشعبة الرياضة

كليات التربية تعليم ابتدائي

كليات التربية شعبة طفولة

كليات الحقوق انتساب وانتظام

كليات التربية النوعية

كليات الآداب انتساب وانتظام

كليات السياحة والفنادق

المعاهد الفنية للتمريض

كليات التربية الرياضية

كليات التربية النوعية موسيقى – فنية

كليات التربية الفنية

كليات التربية الموسيقية

الكليات التكنولوجية

المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة



أما الشعبة الأدبية يوجد :

بعض كليات التربية تعليم ابتدائي

كليات التربية شعبة الطفولة

كليات السياحة والفنادق

كليات التربية الرياضية

كليات التربية النوعية موسيقي - فنية

كليات التربية الموسيقية

المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

معاهد التابعة للكليات التكنولوجية



يبدأ التسجيل في تنسيق تقليل الاغتراب فور الانتهاء من الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بحيث يحق لمختلف الطلاب أن يقدموا طلبًا للانتقال من الكلية التي جاءت لهم بالتنسيق لنفس الكلية ولكن بجامعة أقرب لهم، منعًا للسفر لمسافات بعيدة.



الحد الأدنى للقبول
تربية أقل من 310

آداب القاهرة أقل من 308

فنون جميلة (فنون) حلوان أقل من 307

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307

تربية دمنهور 306

تربية المنيا 305

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304

تربية كفر الشيخ 303

تربية المنوفية بشبين الكوم 303

تربية حلوان أقل من 302

آداب عين شمس أقل من 300

فنون جميلة (فنون) المنصورة 300

تربية مطروح 300

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299

تربية سوهاج 299

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298

تجارة القاهرة أقل من 298

تربية مدينة السادات 297

تربية جنوب الوادي 296

آداب الإسكندرية 295

تربية بنات عين شمس 295

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294

تربية طفولة مبكرة المنصورة أقل من 294

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس أقل من 293

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293

تجارة دمياط 293

تربية الفيوم 293

تجارة المنصورة 292

آداب حلوان 292

تجارة عين شمس 292

تجارة الإسكندرية 291

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291

تجارة و إدارة أعمال حلوان 290

آداب بنها 290

حقوق بور سعيد أقل من 290

تجارة الزقازيق 289

آداب المنصورة 289

المصدر: elbalad

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