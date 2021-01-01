طريقة تنظيف لبشرتك بمكونات متوفرة من مطبخك



طريقة تنظيف لبشرتك طريقة تنظيف لبشرتك

طريقة تنظيف البشرة بعمق من مطبخك لبشرة خالية من العيوب بدون كريمات ومستحضرات التجميل التي تعدك ببشرة أكثر نعومة وخالية من العيوب وفقا لموقع “ stylecraze ”



فيما يلي طرق تنظيف البشرة وتفتيحها



1- طريقة تنظيف البشرة بعمق بالطماطم



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الطماطم أفضل مكون طبيعي لعلاج حب الشباب. لاستخدام الطماطم على بشرتك ،أخلطى الطماطم مع القليل من عصير الليمون. ضع العجينة على وجهك ، اتركها لمدة 20 دقيقة ثم اغسلها بالماء البارد.2. وصفات لتنظيف البشرة وتبيضهايساعد الليمون في تقليل البقع الداكنة وتفتيح البشرة كل ما عليك فعله هو تقطيع ليمونة إلى قطعتين وفرك نصفها على بشرتك. اتركه لمدة 10 دقائق ثم اغسله بالماء البارد. لكن تذكر ألا تخرج في الشمس فورًا بعد استخدام الليمون على بشرتك.3. طريقة تنظيف البشرة بعمق بالكركمالكركم هو أحد أفضل العلاجات المنزلية كل ما عليك فعله هو مزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون ووضعه على بشرتك.4. تنظيف البشرة بالحليبأخلطى ملعقة صغيرة من الحليب وملعقة صغيرة من العسل وتطبيقها على وجهك بالكامل عن طريق تدليكها بلطف بحركات دائرية. يفضل استخدام الحليب كامل الدسم لتغذية وترطيب بشرتك.5. خلطات لتنظيف الوجه بالزبادياصنعي عجينة مكونة من ملعقتين صغيرتين من الزبادي العادي وملعقة صغيرة من العسل.اخلطي العجينة وضعيها على وجهك واتركيها لمدة 15 دقيقة. اغسل هذا القناع بالماء البارد. إذا كررت هذا الوصفة ، ستلاحظ الفرق في لون بشرتك.6. تنظيف البشرة بقناع البيضفقط اخفقي البيض ثم ضعيه على وجهك باستخدام فرشاة. انتظري حتى يجف تمامًا ثم اغسليه بالماء البارد و يمكنك إضافة القليل من عصير الليمون أو الخزامى ، وسوف يقلل من رائحة البيض.7. قناع البابايايساعد قناع البابايا على تقشير البشرة ، وفي نفس الوقت يغذي بشرتك بفيتامين سي. ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة. اشطفه بالماء الدافئ ثم اتركه حتى يجف.8 - قناع الوجه بالدقيقأضيفي ملعقتين كبيرتين من الدقيق ، أضيفي الماء واصنعي عجينة ناعمة. ضعيه على وجهك واتركيه حتى يجف تمامًا. ثم اغسل بشرتك بالماء الدافئ.