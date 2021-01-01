

أفكار لانش بوكس صحي لطفلك أفكار لانش بوكس صحي لطفلك



تعتبر بداية العام الجديد وقتًا رائعًا لتغيير روتيننا القديم، من خلال الابتعاد عن العادات السيئة أو مجرد العادات المملة وتجربة شيء جديد.







ويجب أن تعتمدي علي الفواكة والخضار للانش بوكس كما أن هناك دراسات تؤكد أهمية الشيكولاتة الدارك كما أن العيش الأسمر أفضل من العيش الأبيض، ولذلك نعرض أفكار لانش بوكس:

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1- طبق من الفاكهة المجففة والمكسرات حيث أن لها فوائد رائعة علي التركيز2- سلطة المكرونة مع البروكلي والفلفل3- ساندوتش جبنة فيتا مع الطماطم أو الخيار4- بيتزاالبيبروني والطماطم العنب والفلفل الأخضر والعنب أحمر5- كرات اللحم أو الكفتة مع الفلفل الملون والبلح6- مقرمشات من الحبوب الشوفان مع حليب بالفواكه7- ساندوتش من زبدة الفول السوداني وعصير8- بطاطس صوابع مقلية وجوافة9- باتيه أو كرواسون بالجبن أو بالشيكولاته وبطاطس شيبسي من المنزل10- علبة زبادي وساندوتش تركي مدخن وفلفل ألوان11- أرز مع قطعة دجاج مخلية وفاكهة أو خضار12- ساندوتش تونة وفلفل وعصير طبيعي13- طبق من الخضار السوتية المشوي مع نوع من الفواكة14- طبق مكرونة بالتونة وطماطم وعنب15- ساندوتش بطاطس بورية وسلطة خضراء16- قطعتين من الكيك المنزلي وبيض مسلوق وعصير17- ساندوتش الجبنة المطبوخة وسلطة خضار18- شرائح الدجاج مع الأرز وعصير وفلفل وجزر19- ساندوتش شيكولاته نوتيلا ومكسرات وعصير20-بسكويتات الوفل مع زبدة الفول السوداني والمربى وفراولة.