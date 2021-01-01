

طريقة عمل فطائر التفاح طريقة عمل فطائر التفاح

فطائر التفاح من الأكلات المشهورة حول العالم، ويفضل الكثير من الشخاص تناولها بشكل مستمر، ولكن العديد من السيدات تميل إلى تحضيرها في المنزل مثل المطاعم.



إليك طريقة تحضير فطائر التفاح بالخطوات..





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مقادير فطائر التفاح2 و نصف كوب دقيق2 ملعقة زيت ذرة1 كوب ماء دافىء1 ملعقة صغيرة ملحالحشوتفاح اصفرثلثى كوب سكر ابيض1 ملعقة كبيرة زيتفانيلياقرفة ناعمة2 ملعقة كبيرة نشاللتقديمصوص كراميلقرفةطريقة تحضير فطائر التفاح1- قومي بخلط الملح مع الدقيق ثم يرفع في العجان2- ضعى الماء و اتركيه حتى تتكون العجين تماما وتلم من جميع الجوانب3- ارفعي العجينة واتركيها ترتاح لمدة نصف ساعة على الأقل4- افردي العجين جيدا وقسميه كرات5- ضيفي المكونات في الخليط ثم يغلق جيدا بالشكل حسب الرغبة ويحمر فى زيت حتى يصبح لونه ذهبي6- يقدم باردا أو دافئا مع سكر بودرة أو عسل أبيض أو رشة قرفةالحشو7- ضيفي التفاح مع النشا والسكر و القرفة و عصير الليمون والفانيليا على النار مع الزبدة8- يقلب جيدا حتى تتجانس المكونات ويبدأ التفاح بالذبول ثم تترك لتبرد وتقدم فطائر التفاح