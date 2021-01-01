طريقة عمل فطائر التفاح

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طريقة عمل فطائر التفاح

فطائر التفاح من الأكلات المشهورة حول العالم، ويفضل الكثير من الشخاص تناولها بشكل مستمر، ولكن العديد من السيدات تميل إلى تحضيرها في المنزل مثل المطاعم.

إليك طريقة تحضير فطائر التفاح بالخطوات..

مقادير فطائر التفاح
2 و نصف كوب دقيق

2 ملعقة زيت ذرة

1 كوب ماء دافىء

1 ملعقة صغيرة ملح
الحشو

تفاح اصفر

ثلثى كوب سكر ابيض

1 ملعقة كبيرة زيت

فانيليا

قرفة ناعمة

2 ملعقة كبيرة نشا

للتقديم

صوص كراميل

قرفة

طريقة تحضير فطائر التفاح
1- قومي بخلط الملح مع الدقيق ثم يرفع في العجان

2- ضعى الماء و اتركيه حتى تتكون العجين تماما وتلم من جميع الجوانب

3- ارفعي العجينة واتركيها ترتاح لمدة نصف ساعة على الأقل

4- افردي العجين جيدا وقسميه كرات

5- ضيفي المكونات في الخليط ثم يغلق جيدا بالشكل حسب الرغبة ويحمر فى زيت حتى يصبح لونه ذهبي

6- يقدم باردا أو دافئا مع سكر بودرة أو عسل أبيض أو رشة قرفة

الحشو

7- ضيفي التفاح مع النشا والسكر و القرفة و عصير الليمون والفانيليا على النار مع الزبدة

8- يقلب جيدا حتى تتجانس المكونات ويبدأ التفاح بالذبول ثم تترك لتبرد وتقدم فطائر التفاح

المصدر: elbalad

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