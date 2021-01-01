

طريقة عمل سمبوسة الشوكولاتة طريقة عمل سمبوسة الشوكولاتة

طريقة عمل سمبوسة الشوكولاتة كحلوى خفيفة يمكن تقديمها فى أعياد الميلاد أو للضيوف إليك الطريقة.





إجمالي وقت الطهي1 ساعة

وقت التحضير15 دقيقة

وقت الطبخ45 دقيقة

حصص الوصفة2





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مكونات سمبوسة الشوكولاتةللعجين1 كيلو دقيق مكرر350 جرام سمن10 جرام حب هيل أسودللحشو:500 جرام شوكولاتة بلوك250 جرام لوز محمص250 جرام كاجو محمص100 جرام فستق محمص1 كيلو سكر2.5 جرام شكولاتة بيضاءزيت القليطريقة عمل سمبوسة الشوكولاتة1.نخلط معا - الدقيق المكرر والسمن وحبوب الهيل الأسود المطحون. افركي الدقيق جيدًا بين النخيل لدمج السمن جيدًا.2.أضيفي الماء ببطء واخلطي الدقيق مع العجينة برفق يُغطّى ويُترك جانباً حتى تصبح الحشوة جاهزة.3.للحشوة ، تذوب الشوكولاتة فوق الغلاية المزدوجة وتضاف إليها الفواكه المجففة والمكسرة.4.تقسم العجينة إلى أجزاء صغيرة من الكرات 30 جرام لكل منها الآن ، قم بتسطيح كل كرة باستخدام دبوس الأسطوانة في ورقة رقيقة بالطول.5.قطع من بين والطي في شكل مخروط لملء.6.املأ المخروط بحشوة الشوكولاتة ودهن الحواف بالماء.7.اجمع الحواف معًا واجعل ثنية على جانب واحد.8.أعد الجلجلة وأغلقها تأكد من إغلاق السمبوسة جيدًا.9.الانتهاء من صنع السمبوسة.10.سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.11.تُضاف السمبوسة إلى الزيت وتُقلى حتى تصبح ذهبية اللون.12.عندما تصبح نصف تسوية أثناء القلي ، يمكنك زيادة اللهب إلى مستوى عالٍ قليلًا وتقليها حتى تصبح مقرمشة13.تصفا على مناديل المطبخ وتقدم.