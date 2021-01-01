طريقة سهلة لتحضير قرع العسل بالباشميل

قرع العسل بالباشميل
قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير قرع عسل بالبشاميل .
مقادير قرع العسل..
- ½1 كيلو قرع عسل
- 1 كوب سكر
- 2 ملعقة كبيرة زبدة
- 2 ملعقة كبيرة دقيق
- 1 كوب حليب
- ¼ ملعقة فانيليا
- ½ ملعقة صغيرة قرفة
- جوز هند
- زبيب
- مكسرات
طريقة التحضير قرع العسل..
-في إناء على النار، ضعي قرع العسل وأضيفي له السكر، واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة.
-في طاسة على النار، ضعي الزبدة والدقيق وقلبيهما جيدًا حتى يصيرا مزيجًا متجانسًا.
-أضيفي كوب الحليب وماء قرع العسل وقلبي الخليط بمضرب البيض، ثم أضيفي الفانيليا وقلبي مرة أخرى.
-اهرسي قرع العسل، وأضيفي له القرفة وقلبيه جيدًا.
-في طاجن من البورسلين أو البايريكس، ضعي قرع العسل وافرديه، ثم أضيفي رشة جوز هند ومكسرات وزبيب، ثم أضيفي البشاميل وافرديه.
-اتركيه في الفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة، ليصبح بعدها جاهزًا للتقديم.
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