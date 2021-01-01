طريقة سهلة لتحضير قرع العسل بالباشميل

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قرع العسل بالباشميل


قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير قرع عسل بالبشاميل .



مقادير قرع العسل..
- ½1 كيلو قرع عسل
- 1 كوب سكر
- 2 ملعقة كبيرة زبدة
- 2 ملعقة كبيرة دقيق
- 1 كوب حليب
- ¼ ملعقة فانيليا
- ½ ملعقة صغيرة قرفة
- جوز هند
- زبيب
- مكسرات

طريقة التحضير قرع العسل..

-في إناء على النار، ضعي قرع العسل وأضيفي له السكر، واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة.

-في طاسة على النار، ضعي الزبدة والدقيق وقلبيهما جيدًا حتى يصيرا مزيجًا متجانسًا.

-أضيفي كوب الحليب وماء قرع العسل وقلبي الخليط بمضرب البيض، ثم أضيفي الفانيليا وقلبي مرة أخرى.
-اهرسي قرع العسل، وأضيفي له القرفة وقلبيه جيدًا.

-في طاجن من البورسلين أو البايريكس، ضعي قرع العسل وافرديه، ثم أضيفي رشة جوز هند ومكسرات وزبيب، ثم أضيفي البشاميل وافرديه.

-اتركيه في الفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة، ليصبح بعدها جاهزًا للتقديم.

المصدر: elbalad

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