طريقة سهلة لتحضير قرع العسل بالباشميل



قرع العسل بالباشميل قرع العسل بالباشميل



قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير قرع عسل بالبشاميل .







مقادير قرع العسل..

- ½1 كيلو قرع عسل

- 1 كوب سكر

- 2 ملعقة كبيرة زبدة

- 2 ملعقة كبيرة دقيق

- 1 كوب حليب

- ¼ ملعقة فانيليا

- ½ ملعقة صغيرة قرفة

- جوز هند

- زبيب

- مكسرات

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طريقة التحضير قرع العسل..-في إناء على النار، ضعي قرع العسل وأضيفي له السكر، واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة.-في طاسة على النار، ضعي الزبدة والدقيق وقلبيهما جيدًا حتى يصيرا مزيجًا متجانسًا.-أضيفي كوب الحليب وماء قرع العسل وقلبي الخليط بمضرب البيض، ثم أضيفي الفانيليا وقلبي مرة أخرى.-اهرسي قرع العسل، وأضيفي له القرفة وقلبيه جيدًا.-في طاجن من البورسلين أو البايريكس، ضعي قرع العسل وافرديه، ثم أضيفي رشة جوز هند ومكسرات وزبيب، ثم أضيفي البشاميل وافرديه.-اتركيه في الفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة، ليصبح بعدها جاهزًا للتقديم.