التثدي عند الرجال وكيفية علاجه جراحيا

صرح الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أنه يجب على من يرغب في إجراء عملية لعلاج تثدي الرجال أن يكون لديه نظرة واقعية وأن يحدد هدفا واقعيا يمكن تحقيقه وأن يحاول جعل رؤيته تتفق مع رؤية الجراح الذي سيجري له العملية حتى يتمكن من تحقيق نتائج مرضية.
وقال، توجد درجات للتثدي عند الرجال و يشخص الطبيب بناء عليها الحاجة الي الجراحة او لا ، والدرجة الاولي فيها يكون التثدي علي شكل بروز حول الحلمة ولا يمكن تشخيصه بسهولة وينصح الطبيب في هذه المرحلة ببمارسة الرياضة وبعض الادوية، والدرجة الثانية يزداد فيها الانتفاخ حول الحلمة ليصل الي هالة الثدي عند الرجال ولكن لا يلاحظ جلد زائد او ترهلات وفي هذه الدرجة ايضا قد لا يلجأ الطبيب الي الجراحة ولكن ممارسة الرياضة ووصف الادوية او شفط الدهون وذلك بناء علي تشخيص الطبيب.
وأضاف الدكتور محمد عماد، أن الدرجة الثالثة يبدأ الانتفاخ في الظهور حتي عند ارتداء الملابس العادية وليست الضيقة وفي هذه الحالة قد يلجأ الطبيب الي ازالة الانسجة الزائدة بالجراحة، والدرجة الرابعة يكون فيها شكل الثدي عند الرجال اقرب الي شكل ثدي المرأة وفيه يلجأ الطبيب الي الجراحة لازالة الانسجة المتضخمة ولكنه قد يحتاج الي استخدام بعض الادوية في البداية قبل الجراحة لتقليل الانتفاخات.
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