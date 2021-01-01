ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير البصل



عصير البصل عصير البصل

يعد البصل جزءًا رئيسيًا من النظام الغذائي، ويمكن العثور عليه في جميع المطابخ تقريبًا سواء كنت تأكله نيئًا أو تضيفة إلى وصفات الطعام ، يلعب البصل دائمًا دورًا مهمًا في تحسين مذاق الطبق ، إلى جانب توفير فوائد صحية ملحوظة.



والبصل غني بمركبات الفلافونويد والسكريات والستيرويد والسابونين والألين والأنثوسيانين والسكريات الصحية المسؤولة بشكل أساسي عن خصائص مضادات الأكسدة النباتية والمضادة للالتهابات والبكتيريا.



كما أنها غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات (أ ، ب ، ج) وحمض الفوليك والمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكبريت والكروم والحديد.

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وفقًا لدراسة ، فإن عصير البصل غني بمادة الكيرسيتين ، وهي فلافونويد نباتي قد يساعد في الحفاظ على صورة الدهون لدى الأشخاص الذين يعانون من مستويات كوليسترول معتدلة بسبب حالته القوية كمضاد للأكسدة، تضيف الدراسة أيضًا أن استهلاك 100 مل من عصير البصل يوميًا لمدة ثمانية أسابيع يمكن أن يقلل بشكل كبير من محيط الخصر ومستويات الكوليسترول السيئ (LDL) ومستويات الكوليسترول الكلية.2. يمنع أمراض القلب والأوعية الدمويةالسمنة هي السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، قد يساعد عصير البصل في تقليل علامات الالتهابات التي تسببها السمنة والتي قد تؤدي إلى أمراض القل، كما يعمل كمضاد ممتاز للتخثر وقد يساعد في منع تصلب الشرايين والحماية من أمراض القلب، قد يساعد عصير البصل أيضًا في خفض مستويات الهوموسيستين وبالتالي قد يمنع التطور المبكر لمشاكل القلب.3. يعالج التهابات العينوفقًا لدراسة ، فإن عصير البصل له تأثيرات كبيرة على فلورا العين وقد يساعد في علاج التهابات العين الشائعة والتهاب الجفن والتهاب الملتحمة، قد تساعد المركبات المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات الموجودة في عصير البصل في منع نمو المكورات العقدية الرئوية والمكورات العنقودية الذهبية التي تعد من مسببات الأمراض الشائعة في العين، يمكن تطبيق عصير البصل بسهولة على شكل قطرات للعين لعلاج التهابات العين.