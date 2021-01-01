طريقة تحضير مشروب الليمون والخيار لسد الشهية والتخسيس



مشروب الليمون والخيار مشروب الليمون والخيار

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول مشروب الليمون و الخيار لسد الشهيه و التخسيس.



واضاف خبير التغذية انه من مميزات هذا المشروب انه سهل التحضير و يساعد علي الشبع و سد الشهيه و يساعد علي علاج الامساك و اخراج الفضلات من الجسم ..



وتابع:" يساعد على طرد الاملاح الزائده من الجسم و مدر للبول و تخفيض ضغط الدم المرتفع ايضا .. كما انه محسن طبيعي للبشره فالخيار و الليمون يشدوا البشره و يعطوا نضاره و اشراقه جميله و لا يظهر علي البشره إرهاق الريچيم" .

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طريقة تحضير مشروب الليمون و الخيار لسد الشهيه و التخسيس..المقادير :2 خياركوب ماءعصير ليمونهوريقات نعناع طازجه حسب الرغبهالطريقه :يقطع الخيار و تضاف كل المكونات و تضرب فى الخلاط و تشرب و لا تصفي .. تشرب قبل الغداء و العشاء .