طريقة تحضير مشروب الليمون والخيار لسد الشهية والتخسيس

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مشروب الليمون والخيار

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول مشروب الليمون و الخيار لسد الشهيه و التخسيس.

واضاف خبير التغذية انه من مميزات هذا المشروب انه سهل التحضير و يساعد علي الشبع و سد الشهيه و يساعد علي علاج الامساك و اخراج الفضلات من الجسم ..

وتابع:" يساعد على طرد الاملاح الزائده من الجسم و مدر للبول و تخفيض ضغط الدم المرتفع ايضا .. كما انه محسن طبيعي للبشره فالخيار و الليمون يشدوا البشره و يعطوا نضاره و اشراقه جميله و لا يظهر علي البشره إرهاق الريچيم" .

طريقة تحضير مشروب الليمون و الخيار لسد الشهيه و التخسيس..
المقادير :
2 خيار
كوب ماء
عصير ليمونه
وريقات نعناع طازجه حسب الرغبه

الطريقه :
يقطع الخيار و تضاف كل المكونات و تضرب فى الخلاط و تشرب و لا تصفي .. تشرب قبل الغداء و العشاء .

المصدر: elbalad

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