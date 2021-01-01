قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول مشروب الليمون و الخيار لسد الشهيه و التخسيس.
واضاف خبير التغذية انه من مميزات هذا المشروب انه سهل التحضير و يساعد علي الشبع و سد الشهيه و يساعد علي علاج الامساك و اخراج الفضلات من الجسم ..
وتابع:" يساعد على طرد الاملاح الزائده من الجسم و مدر للبول و تخفيض ضغط الدم المرتفع ايضا .. كما انه محسن طبيعي للبشره فالخيار و الليمون يشدوا البشره و يعطوا نضاره و اشراقه جميله و لا يظهر علي البشره إرهاق الريچيم" .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طريقة تحضير مشروب الليمون والخيار لسد الشهية والتخسيس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق