حملت جماهير النادي الأهلي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريقها بأنه السبب الرئيسي في خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش بضربات الجزاء.
وعاني الفريق الأحمر كثيراً تحت قيادة بيتسو موسيماني في أن يكون له أنياب رغم امتلاكه لعدد كبير من اللاعبين المميزين بسبب الطريقة السلبية التي يلعب بها أبناء الأهلي.
وكانت أول الأخطاء التي وقع فيها موسيماني هو مده للراحة السلبية للاعبين بعد نهاية الدوري، رغم أن أغلبهم لم يكن يشارك في الموسم الماضي، والمجموعة الأساسية كانت تلعب مع المنتخب الوطني وبدلاً من إعداد البدلاء بدنياً وفنياً مدد فترة الراحة.
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التعليقات على جماهير الأهلي تحمل موسيماني خسارة السوبر .. 4 أخطاء قاتلة
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