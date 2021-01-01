جماهير الأهلي تحمل موسيماني خسارة السوبر .. 4 أخطاء قاتلة

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موسيماني

حملت جماهير النادي الأهلي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريقها بأنه السبب الرئيسي في خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش بضربات الجزاء.

وعاني الفريق الأحمر كثيراً تحت قيادة بيتسو موسيماني في أن يكون له أنياب رغم امتلاكه لعدد كبير من اللاعبين المميزين بسبب الطريقة السلبية التي يلعب بها أبناء الأهلي.

وكانت أول الأخطاء التي وقع فيها موسيماني هو مده للراحة السلبية للاعبين بعد نهاية الدوري، رغم أن أغلبهم لم يكن يشارك في الموسم الماضي، والمجموعة الأساسية كانت تلعب مع المنتخب الوطني وبدلاً من إعداد البدلاء بدنياً وفنياً مدد فترة الراحة.

ثاني الأخطاء لموسيماني هو عدم إستعانته بمدرب عام حتي الأن والإعتماد علي فكره التدريبي فقط والذي ظهر بشكل واضح في الموسم الماضي أن الفريق يعاني كثيراً تحت قيادته.

ثالث الأخطاء التي وقع فيها موسيماني هو استبعاده الثنائي العائد من الإعارة أحمد عبدالقادر وعمار حمدي رغم عدم وجود حلول هجومية نهائياً.

رابع الأخطاء التي وقع فيها موسيماني هو غياب لاعبيه عن تركيزهم ولم يكن هناك خطة واضحة للفريق في تلك المباراة بجانب عدم إعدادهم بدنيا وفنياً.

المصدر: elbalad

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