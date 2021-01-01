تطور كبير في الحالة الصحية لـ مرتضى منصور



مرتضى منصور مرتضى منصور

حاله من الجدال الشديد سيطرت علي السوشيال مديا خلال الساعات القليلة الماضية ، يأتي هذا عقب ظهور المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في مقطع فيديو جديد ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي .



يأتي هذا رغم ظهوره المتكرر على قناته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي والفيديو "يوتيوب"، إلا أن المظهر الأخير أثار العديد من التساؤلات حول حالته الصحية، فظهر مرتضى منصور بشكل غريب، حيث بدا وجهه نحيفا وشاحبا عن المعتاد.



وبدأت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في التساؤل حول حالته في الفيديو الذي ظهر به، وحول المرض الذي يعاني منه مرتضى منصور وسبب وصوله إلى هذا الشكل والهيئة التي جعلته أكبر بكثير من مما كان عليه..

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فيما أكد مصدر مقرب من مرتضي منصور أن سبب نقص الوزن الملحوظ خلال الفيديو جاء بسبب خضوعه لدايت والانتظام علي نظام غذائي خاص ، وأيضا بسبب حالة التوتر والغضب المستمر نظرا لأحداث الزمالك الأخيره وصراعات القضايا المتعلقة برجوع مجلسه مره أخري.فيما أعلنت إدارة نادي الزمالك أن المحكمة الرياضية "كاس" قد قبلت الطلب الأول في استئناف الزمالك ضد اللاعب حمدي النقاز والتي تقدر بمليون و٣٠٠ ألف دولار، ورفضت الشكوى المضادة بحصول النادي على مليون و ٩٠٠ الف دولار تعويضا من اللاعب.ومن جانبه أكد نصر عزام المستشار القانوني للزمالك لشئون الفيفا أن المحكمة الرياضية قد عقدت جلسة استماع في ١٤ يناير ٢٠٢٠ استمعت فيه لدفوع وطلبات نادي الزمالك.وأضاف أن التسوية التي تمت مع اللاعب قبل صدور الحكم وتنازله عن كامل قيمة الغرامة، كانت بمثابة ضامن للنادي بعدم حصول اللاعب على أي مبالغ، في حال صدور حكم نهائي له بتأييد الغرامة أو تخفيضها، وهو ما تحقق بالفعل من خلال قبول استئناف الزمالك جزئيا ضد قرار الفيفا الصادر لصالح اللاعب.