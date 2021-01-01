فيديو .. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي للأمم المتحدة حول سد النهضة

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صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل متوازن وملزم قانوني حول ملء وتشغيل سد النهضة، حفاظا على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، :" مصر تعترف بحقوق أشقائها التنموية، ومصر من أكثر الدول جفافا ويشكل نهر النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ وهو ما يفسر القلق العرام للمواطن المصري إيذاء سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف الرئيس السيسي:" كان هناك مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان ظهر فيها تعنت ورفض غير مبرر للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية في مراحلها المتعاقبة".

وتابع السيسي:" هناك اختيار للمنهج الاحادي وسياسة فرض الامر الواقع بما بات ينذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة".

وأكمل السيسي:" لجأت مصر لمجلس الأمن للإطلاع بمسؤوليته في ملف سد النهضة لدعم جهود الوساطة الأفريقية عن طريق الدور الفاعل للمراقبين ".

المصدر: elbalad

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