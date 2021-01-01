

الكريب الحلو الكريب الحلو



تبحث كثير من النساء عن طريقة عمل الكريب الحلو مثل المطاعم لكى تتمكن من إعداده بمذاق احترافي ومميز بنفس جودة الأنواع المباعة للاستغناء عن شرائه من الخارج في ظل ارتفاع سعره.







وتريد السيدات تعلم طريقة عمل الكريب الحلو مثل المطاعم لأنه من أكثر الأكلات التى يحبها الأطفال والشباب وتلقى إعجاب الكبار ويمكن إبهار الضيوف بها.

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وهناك الكثير من الأسرار التى لا تعلمها النساء عن خطوات عمل الكريب وهى سر المذاق الشهى للكريب ومن ثم يجب على المرأة أن تعرف أسرار طريقة عمل الكريب الحلو مثل المطاعم وأبرزها أسرار طريقة عمل عجينة الكريب وكيفية عمل حشو مميز مثل مكونات العجينة ونسبها، واللبن المستخدم دافئ أم بارد وغيرها الكثير من الأسرار التى تجعل الكريب يمتلك مذاق شهي لا يقاوم.ونقدم لكم طريقة عمل الكريب الحلو مثل المطاعم بنفس مذاقها وبتكلفة أقل بكثير هذا فضلا عن ضمان جودة المكونات المستخدمة لتتمتعي مع أفراد أسرتك بمذاقها الشهي وأنتى فى منزلك، من خلال خطوات الشيف حسن مقدم برنامج أكلات وتكات على قناة الحياة .مقادير الكريب الحلو:5 بيضات2 ملعقه زيت2 ملعقه زبدة سائحةنصف ملعقه صغيرة ملح2 كوب دقيق2 كوب ونصف لبن دافئطريقة عمل الكريب الحلو:ضعي البيض والزيت والسمن فى الميكسر واخفقيهم جيدا ثم اضيفي اللبن الدافئ ثم أضيفي الدقيق ثم ذرة الملح واخفقهم جيدا حتى يتجانس الخليط جيدا وتحصلي على قوام الكريب السائل.احضري طاسة الكريب وضعيها على النار ثم أضيفي بها كمية قليلة من الزيت ثم امسحيها بمناديل مطبخ ثم قومي بتوزيع عجينة الكريب في الطاسة وعند النضج اقلبيها على الاتجاه الآخر حتى النضج ثم اخرجيها في طبق التقديم.افردي الكريب وضعي فوقه كاستر مطبوخ وقطع موز أو مانجو أو بلح أو فراولة واغلقيه على شكل يشبه القرطاس أو الظرف وضعيه لمدة ثوان على طاسة أو شواية ساخنة.يقدم الكريب الحلو مزينا بالسكر البودرة أو الشيكولاتة السائلة أو الكريمة المخفوقة أو الكراميل وبالهنا والشفا.