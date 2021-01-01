كشفت منظمة الصحة العالمية أن المتحورة دلتا طغت على المتحورات الثلاث الرئيسية المثيرة للقلق من فيروس كورونا في العالم التي باتت تشكل الآن نسبة صغيرة جدا من العينات التي يتم فحصها.
وقالت ماريا فان كيركوف المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كوفيد إن "أقل من واحد بالمئة من المتحورات المنتشرة حاليا هي من ألفا وبيتا وغاما. متحورة دلتا هي الطاغية فعليا حول العالم".
وأضافت فان كيركوف خلال لقاء مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن دلتا "أصبحت أقوى، وأشد عدوى وأكثر منافسة الفيروسات الأخرى المنتشرة والحلول مكانها"، مشيرة الى أنه تم رصد دلتا في أكثر من 185 دولة حتى الآن.
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التعليقات على منظمة الصحة: دلتا تطغى على سائر متحورات كورونا في العالم
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