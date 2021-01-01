

أفضل أنواع السمان.. البريد والصيني أبرزها أفضل أنواع السمان.. البريد والصيني أبرزها

يتساءل البعض عن أفضل أنواع السمان، وينقسم السمان إلى مجموعتين أو عائلتين، عائلة العالم القديم، وعائلة العالم الجديد، وهما يشتركان في الخصائص الفسيولوجية، تشمل عائلة سمان العالم القديم، السمان العام، والملون، والسمان البني، وتشمل عائلة سمان العالم الجديد، سمان كاليفورنيا، والجبلي، وبوب وايت.



يوجد أكثر من 130 نوعًا من أفضل أنواع السمان، حيث ان السمان من الطيور متوسطة الحجم، تُربى شعبيًا من أجل الصيد، تفضل التعشيش على الأرض، وهو غير مكلف عند شرائه، وتعتبر طيور السمان مغذية للغاية.



ويحتوي أفضل أنواع السمان على البروتين والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم؛ حيث يضع السمان في المتوسط 200 بيضة كل عام، ويكون أكثر إنتاجية عندما يكون عمره بين شهرين وثمانية أشهر، وهناك أنواع كثيرة منه، وفيما يلي سنقوم بذكر أفضل أنواع السمان، وتشمل :





1- السمان البري :

ويعتبر السمان البري من أفضل أنواع السمان ويمكن تربيتها في المنزل .

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2- السمان بوب وايت :ويعتبر هذا النوع من السمان من أفضل أنواع السمان؛ حيث أنه مصدر ممتاز للحوم، هناك سبعة أنواع من هذه السلالة، بأحجام مختلفة، ولا ينتج هذا النوع كثيرًا من البيض، مثل الأنواع الأخرى.3- السمان الملك أو الصيني :وهو من أفضل أنواع السمان نظرا لجماله وصغر حجمة وريشة الملون، ويفضل هذا النوع من السمان أن يكون في جماعات، وليس منفردًا، ويعيش في المناطق الدافئة.4- السمان جامبل :وهي من الأنواع التي تتمتع بألوان جميلة ومختلفة ، وتتميز بريشة كبيرة على جبهتها.5- السمان الجبلي :ويعتبر السمان الجبلي من أفضل أنواع السمان لكنه من الطيور الفريدة .6- السمان الأزرق :ويعتبر السمان الأزرق سلالة نادرة توجد في كنساس ووسط المكسيك، ومن الصعب العثور عليها للشراءه.7- سمان كاليفورنيا :الطائر الرسمي لولاية كاليفورنيا، غالبًا ما يجري الخلط بينه وبين سمان جامبل، لوجود تشابه كبير بينهما، يحتفظ الناس بهذا النوع للتسلية، ومن الشائع العثور عليه في الأماكن العامة.