يتساءل البعض عن أفضل أنواع السمان، وينقسم السمان إلى مجموعتين أو عائلتين، عائلة العالم القديم، وعائلة العالم الجديد، وهما يشتركان في الخصائص الفسيولوجية، تشمل عائلة سمان العالم القديم، السمان العام، والملون، والسمان البني، وتشمل عائلة سمان العالم الجديد، سمان كاليفورنيا، والجبلي، وبوب وايت.
يوجد أكثر من 130 نوعًا من أفضل أنواع السمان، حيث ان السمان من الطيور متوسطة الحجم، تُربى شعبيًا من أجل الصيد، تفضل التعشيش على الأرض، وهو غير مكلف عند شرائه، وتعتبر طيور السمان مغذية للغاية.
ويحتوي أفضل أنواع السمان على البروتين والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم؛ حيث يضع السمان في المتوسط 200 بيضة كل عام، ويكون أكثر إنتاجية عندما يكون عمره بين شهرين وثمانية أشهر، وهناك أنواع كثيرة منه، وفيما يلي سنقوم بذكر أفضل أنواع السمان، وتشمل :
1- السمان البري :
ويعتبر السمان البري من أفضل أنواع السمان ويمكن تربيتها في المنزل .
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التعليقات على أفضل أنواع السمان.. البريد والصيني أبرزها
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