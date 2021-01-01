

طريقة عمل عصير الحلبة البارد.. سادة أو باللبن طريقة عمل عصير الحلبة البارد.. سادة أو باللبن

من منا لا يعشق الحلبة، ولكن هل تعلم طريقة عمل عصير الحلبة البارد، وهي أحد العصائر البسيطة والصحية أيضا، ويمكن تحضيرها في المنزل لأطفالك وعائلتك بأكملها دون أن تكلفك الكثير، وإن كنت من عشاق الحلبة، فسوف نقوم في السطور التالية بتقديم طريقة عمل عصير الحلبة البار.



بالرغم من أن فوائد الحلبة كثيرا جدا إلا أن أغلب الناس لا يعرفون قيمتها الغذائية وفوائدها الصحية مما يجعلهم يبتعدون عن تناولها؛ حيث تعرف الناس فوائد الحلبة في العصور القديمة واستخدموها بأشكال مختلفة مثل الزيت والمشروب الدافئ لمئات أو ربما آلاف السنين للحصول على فوائدها في علاج مجموعة واسعة جدًا من الأمراض والمشكلات الصحية.





مقادير طريقة عمل مشروب الحلبة المطحونة :

ملعقة صغيرة من بذور الحلبة

كوب من الماء

القليل من أوراق الشاي الفضفاضة أو أي نوع من أنواع الأعشاب حسب الذوق

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طريقة عمل مشروب الحلبة المطحونة :1- تطحن بذور الحلبة باستخدام الهاون والمدقة.2- يوضع كوب الماء في غلاية ، ويوضع على النار ويترك حتى تغلي. تضاف بذور الحلبة المسحوقة في الماء المغلي.3- تغطى بذور الحلبة لمدة ثلاثة دقائق على الأقل.4- يصفى مشروب الحلبة في كوب.5- يحلى بالعسل أو السكر، و يقدم ساخن أو بارد حسب الرغبة.طريقة عمل عصير الحلبة الباردطريقة عمل الحلبة باللبنمقادير طريقة عمل الحلبة باللبن :2 ملعقة حلبة2 كوب ماءسكر حسب الرغبةكوب حليبطريقة عمل الحلبة باللبن :1- توضع الحلبة في الماء وتترك كي تغلي قليلًا، ونقوم بغلي الحليب في وعاء آخر.2- قومي بإضافة بذور الحلبة على كأس من ماء الحلبة مع الحليب، ودعيه يغلى قليلًا.3- وعند تمام غليان الحلبة تحلى بالسكر أو العسل حسب الرغبة، ويقدم ساخن.طريقة عمل مشروب الحلبة الحصىمقادير طريقة عمل مشروب الحلبة الحصى :2 ملعقة كبيرة حلبة حصى2 كوب ماء1 كوب حليبسكر حسب الرغبةطريقة عمل مشروب الحلبة الحصى :1- تنقع بذور الحلبة الحصى في ماء ساخن حوالي ساعة .2- توضع على النار مع الماء ملعقتي سكر، وتترك على النار حتى الغليان قليلا.3- في وعاء آخر يغلى كوب الحليب السائل، ثم يصب في كاسات التقديم4- تصب الحلبة على الحليب في الكاسات5- يضاف السكر، ثم تقدممقادير عمل منقوع الحلبة :ملعقتان من الحلبة|كوبان من الماءسكر حسب الرغبةكيفية عمل منقوع الحلبة :1- نضع الحلبة في الماء، ونتركُها على النار حتى تصل لمرحلة الغليان.2- وعندما يتجانس لون منقوع الحلبة، نضع السكر فوقها، ونقلبها جيداً.3- ثم يقدم منقوع الحلبة وهي ساخنة.