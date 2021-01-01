

طريقة تخليل الليمون المسلوق لأمهر الشيفات طريقة تخليل الليمون المسلوق لأمهر الشيفات

طريقة تخليل الليمون المسلوق من الطرق التى تبحث عنها الكثير من السيدات يمكنك تخليل الليمون بطريقة صحية وبخطوات سهلة وبسيطة فى دقائق معدودة كالمحترفين إليك طرق مختلفة لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التى تناسبك .









مخلل الليمون

ماء بارد

ثوم مقشر

ملح خشن

حبة البركة

ليمون مغسول

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طريقة تخليل الليمون المسلوق بالخطوات1- فى برطمان يتم خلط الملح وحبة البركة سوياً نغسل الليمون جيداً بالماء و نقطع حبات الليمون ولكن اتركيها متلاصقةً2- تحشي حبات الليمون بالملح و نضع طبقة من الليمون المحشي وطبقة ثوم الليمون حتى يمتلئ البرطمان3- في آخر طبقةٍ من البرطمان يتم وضع شرائح من الليمون4- يصب الماء البارد فوق الليمون ونقفل البرطمانات بشكلٍ جيدٍ5 - بعد تخليل الليمون تترك البرطمانات في الشمس لمدة ثلاثة الى أربعة أسابيعٍطريقة عمل الليمون المخلل المسلوق فاطمة أبوحاتىبخطوات سهلة وسريعة يمكنك تحضير الليمون المخلل على طريقة فاطمة أبوحاتىطريقة تخليل الليمون المسلوق بالمقاديرملعقة كبيرة فلفل احمر مفرومربع كوب خل2 ملعقة كبيرة زيت للوشليمون اصفرفلفل اخضرالمحلول الملحي لكل لتر مية :4 ملعقة كبيرة ملحملعقة كبيرة سكرملعقة كبيرة كركمملعقة كبيرة حبة البركةطريقة تخليل الليمون المسلوق للشيف الشربينى1-اقومى بغسل الليمون وتجفيفه وضعيه فى الماء المغلى لمدة 10 دقائق ثم قومى بتصفيته خالص .2 -ضعي اليمون على شكل طبقات ثم أضيفى كافة المقادير السابقة .3- غطى الليمون وبالزيت واتركيه لمدة 10 ايام .طريقة تخليل الليمون المخلل المسلوق بالمقاديرليمونعصفرحبة البركةملحزيتورق لوراخلعصير ليمونكرفسثومملحليمون بقشرهخل جزرفلفل أخضر حارسكرهريسة شطةحبهانكزبرة.طريقة تخليل الليمون المخلل المسلوق بالخطوات1- في البداية قومي بنقع الليمون في ماء واتركيه لمدة 3 أيام، وفي كل يوم قومي بتغيير الماء حتى نزيل المرارة.2-فى برطمان قومي بخلط جميع المكونات3- قومي بحشي الليمون بهذه الخلطة، ثم ضعي الليمون المحشي بالكامل داخل برطمان نظيف ومعقم.4-ضعي على وجه البرطمان كمية من خلطة الليمون بالعصفر، وورق اللورا، وبعدها ضيفي كمية من الخل وكمية من عصير الليمون وكمية من الزيت حتى يغطى برطمان الليمون بالكامل من هذا السائل ثم ضعي على الوجه قليل من الملح، وبعد ذلك اغلقي البرطمان جيدًا.5- اتركي الليمون حتى يتخلل، وكل ثلاث أيام يتم قلبه لتخليله جيدًا لمدة 20 يومتخليل الليمون المسلوق للشيف هالةتخليل الليمون المسلوق للشيف هالة بالمقادير :2 كيلو ليمون اصفر ناعمقرون فلفل حارنصف كوب زيتللخلطة :ملحماء مغلي وباردةم ص سكرم ك كركمكبشتين ماء سلق الليمونربع كوب عصير ليممونقشر ليمونتخليل الليمون المسلوق للشيف هالة بالخطوات1- بعد غسل الليمون قومي بوضع الليمون في ماء بيغلي اول متغلي تاني اشيل الليمون وواغسلة كويس واصفية .2- في برطمان يشيل الكمية اشيف بعض قرون الفلفل واضيف الليمون اعملهم طبقات حتي يصبح البرطمان مليان بشكل كويس ضفيلو الزيت.3- في بولة نضيف الماء وماء الليمون وعصير الليمون والكركم والملح ويترك لمدة 15يوم ثم يتناوله .