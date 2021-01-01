طريقة تخليل الليمون المسلوق لأمهر الشيفات
طريقة تخليل الليمون المسلوق من الطرق التى تبحث عنها الكثير من السيدات يمكنك تخليل الليمون بطريقة صحية وبخطوات سهلة وبسيطة فى دقائق معدودة كالمحترفين إليك طرق مختلفة لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التى تناسبك .
مخلل الليمون
ماء بارد
ثوم مقشر
ملح خشن
حبة البركة
ليمون مغسول
طريقة تخليل الليمون المسلوق بالخطوات
1- فى برطمان يتم خلط الملح وحبة البركة سوياً نغسل الليمون جيداً بالماء و نقطع حبات الليمون ولكن اتركيها متلاصقةً
2- تحشي حبات الليمون بالملح و نضع طبقة من الليمون المحشي وطبقة ثوم الليمون حتى يمتلئ البرطمان
3- في آخر طبقةٍ من البرطمان يتم وضع شرائح من الليمون
4- يصب الماء البارد فوق الليمون ونقفل البرطمانات بشكلٍ جيدٍ
5 - بعد تخليل الليمون تترك البرطمانات في الشمس لمدة ثلاثة الى أربعة أسابيعٍ
طريقة عمل الليمون المخلل المسلوق فاطمة أبوحاتى
بخطوات سهلة وسريعة يمكنك تحضير الليمون المخلل على طريقة فاطمة أبوحاتى
طريقة تخليل الليمون المسلوق بالمقادير
ملعقة كبيرة فلفل احمر مفروم
ربع كوب خل
2 ملعقة كبيرة زيت للوش
ليمون اصفر
فلفل اخضر
المحلول الملحي لكل لتر مية :
4 ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة كركم
ملعقة كبيرة حبة البركة
طريقة تخليل الليمون المسلوق للشيف الشربينى
1-اقومى بغسل الليمون وتجفيفه وضعيه فى الماء المغلى لمدة 10 دقائق ثم قومى بتصفيته خالص .
2 -ضعي اليمون على شكل طبقات ثم أضيفى كافة المقادير السابقة .
3- غطى الليمون وبالزيت واتركيه لمدة 10 ايام .
طريقة تخليل الليمون المخلل المسلوق بالمقادير
ليمون
عصفر
حبة البركة
ملح
زيت
ورق لورا
خل
عصير ليمون
كرفس
ثوم
ملح
ليمون بقشره
خل جزر
فلفل أخضر حار
سكر
هريسة شطة
حبهان
كزبرة.
طريقة تخليل الليمون المخلل المسلوق بالخطوات
1- في البداية قومي بنقع الليمون في ماء واتركيه لمدة 3 أيام، وفي كل يوم قومي بتغيير الماء حتى نزيل المرارة.
2-فى برطمان قومي بخلط جميع المكونات
3- قومي بحشي الليمون بهذه الخلطة، ثم ضعي الليمون المحشي بالكامل داخل برطمان نظيف ومعقم.
4-ضعي على وجه البرطمان كمية من خلطة الليمون بالعصفر، وورق اللورا، وبعدها ضيفي كمية من الخل وكمية من عصير الليمون وكمية من الزيت حتى يغطى برطمان الليمون بالكامل من هذا السائل ثم ضعي على الوجه قليل من الملح، وبعد ذلك اغلقي البرطمان جيدًا.
5- اتركي الليمون حتى يتخلل، وكل ثلاث أيام يتم قلبه لتخليله جيدًا لمدة 20 يوم
تخليل الليمون المسلوق للشيف هالة
تخليل الليمون المسلوق للشيف هالة بالمقادير :
2 كيلو ليمون اصفر ناعم
قرون فلفل حار
نصف كوب زيت
للخلطة :
ملح
ماء مغلي وباردة
م ص سكر
م ك كركم
كبشتين ماء سلق الليمون
ربع كوب عصير ليممون
قشر ليمون
تخليل الليمون المسلوق للشيف هالة بالخطوات
1- بعد غسل الليمون قومي بوضع الليمون في ماء بيغلي اول متغلي تاني اشيل الليمون وواغسلة كويس واصفية .
2- في برطمان يشيل الكمية اشيف بعض قرون الفلفل واضيف الليمون اعملهم طبقات حتي يصبح البرطمان مليان بشكل كويس ضفيلو الزيت.
3- في بولة نضيف الماء وماء الليمون وعصير الليمون والكركم والملح ويترك لمدة 15يوم ثم يتناوله .
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