فوائد صحية لزيت بذر الكتان تعرفى عليها



زيت بذر الكتان زيت بذر الكتان

فوائد عديدة لزيت بذور الكتان لصحتك فهو يحتوى على على خصائص نشطة وقائية للقلب ومضادة للسرطان ومضادة للالتهابات ويحتوي هذا الزيت أيضًا على أحماض دهنية أخرى مثل الأحماض اللينوليك والبالميتية والأحماض الدهنية والأوليك إليك فوائد مذهلة لزيت بذور الكتان وفقا لموقع هيلث.



صحة شعرك

زيت بذور الكتان قد يعزز أيضًا صحة الشعرو يمكن أن يعزى ذلك إلى وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية في الزيت. يحتوي الزيت أيضًا على فيتامين E الذي قد يحارب أضرار الجذور الحرة ويقلل من تساقط الشعر.



انقاص الوزن

يعتقد البعض أن الزيت قد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن. ولكن هناك أبحاث أقل هنا أيضًا. ومع ذلك ، فإن ألياف بذور الكتان ، عند تناولها كمكملات ، قد تثبط الشهية و هذا يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

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مفيدًا لمرضى السكريتحسن أعراض الإمساك والتحكم في نسبة السكر في الدم ووزن الجسم. عندما تناولت النساء المرضعات مكملات زيت بذور الكتان ، أدى ذلك إلى زيادة إضرارا في حليب الثدي.قد يخفض الكولسترول ويمنع أمراض القلبفرط كوليسترول الدم هو السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية. أفادت دراسة شملت مرضى غسيل الكلى عن الآثار الإيجابية لتناول زيت بذور الكتان يوميًاأظهرت مجموعة المرضى الذين تناولوا مكملات زيت بذور الكتان (6 جم / يوم) انخفاضًا بنسبة 23 ٪ في تركيز الدهون الثلاثية في الدم .حماية العينيمكن أن يتسبب نقص الدهون الغذائية في حدوث التهاب في أجزاء مختلفة من العين ، بما في ذلك القرنية والملتحمة والغدد الدمعية..تخفيف أعراض انقطاع الطمثقد يساعد زيت بذور الكتان في تخفيف أعراض انقطاع الطمث وتشنجات الدورة الشهرية وعلاج العقم. تشير بعض الأبحاث إلى أن هذه المركبات قد تمنع أمراض العظام (هشاشة العظام) وسرطانات الثدي والمبيض والبروستات إلى حد ما.