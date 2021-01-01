دراسة: الإفراط في تناول الطعام ليس سبب رئيسي لـ السمنة



السمنة السمنة

كشفت دراسة جديدة اجريت مؤخرا عن السبب وراء الإصابة بـ السمنة من قبل باحثون امريكيون في مستشفى بوسطن للأطفال، أن الإفراط في تناول الطعام ليس السبب الرئيسي للسمنة؛ حيث إن استهلاك الأنواع الخاطئة من الأطعمة بدلاً من الإفراط في تناولها هو المحرك الحقيقي للسمنة.







وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن السمنة واحدة من أكبر الأزمات الصحية في الغرب؛ حيث دعا فريق الباحثون إلى إعادة التفكير بشكل كامل في رسائل الصحة العامة حول السمنة، مع التركيز الآن على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المعالج .

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وتابع الباحثون، أن الوجبات الخفيفة مثل الحلويات والمشروبات الغازية والحبوب السكرية تؤدي إلى اختلالات هرمونية تؤدي إلى زيادة الجوع وزيادة الوزن، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وقال الدكتور ديفيد لودفيج ، اختصاصي الغدد الصماء في مستشفى بوسطن للأطفال، إن الوقت قد حان لإلغاء الفكرة التي تعود إلى قرن من الزمان بأن السمنة ناتجة عن استهلاك طاقة أكثر مما ننفقه.ويعاني حوالي أربعة من كل عشرة بالغين أمريكيين وثلاثة من كل عشرة بريطانيين من السمنة المفرطة، مما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني والسرطان.وعلى الرغم من عقود من رسائل الصحة العامة التي تحث الناس على تناول كميات أقل من الطعام وممارسة الرياضة، فقد ارتفعت معدلات السمنة والأمراض المرتبطة بالسمنة بشكل مطرد.واقترح الباحثون، أن "الكربوهيدرات ترفع من نسبة الأنسولين في الجسم؛ حيث انها سبب أساسي في الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن ويمكن أن يساعد في إيجاد حلول فعالة وطويلة الأمد.وأوضح الباحثون، أنه يزيد تناول الكربوهيدرات عالية المعالجة من إفراز الأنسولين في الجسم و يثبط إفراز الجلوكاجون؛ حيث هذا يخبر الخلايا الدهنية بتخزين المزيد من السعرات الحرارية ، مما يترك سعرات حرارية أقل لتغذية العضلات والأنسجة، ثم يعتقد الدماغ أن الجسم لا يحصل على ما يكفي من الطاقة ، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع.وأكد الباحثون، أنه تبطئ عملية التمثيل الغذائي في الجسم العملية الكيميائية لتحويل الطعام إلى طاقة للحفاظ على الوقود، مما يعني أن الشخص يبقى جائعًا على الرغم من اكتساب الدهون؛ حيث أن استخدام نموذج الكربوهيدرات والأنسولين في الرسائل العامة سيكون له آثار جذرية على إدارة الوزن وعلاج السمنة.وقال الدكتور لودفي أستاذ التغذية في كلية الطب بجامعة هارفارد، إن تقليل استهلاك الكربوهيدرات سريعة الهضم التي غمرت الأطعمة الغذائية الموجودة في أنظمتنا الغذائية النظام الغذائي منخفض الدهون يقلل من الدافع الأساسي لتخزين الدهون في الجسم.