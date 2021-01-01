أعلن الجيش الهندي، اليوم الثلاثاء، عن تحطم مروحية عسكرية في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.
ووفقا لقناة روسيا اليوم، فأن الحادث وقع داخل منطقة غابات بالقرب من باتنيتوب في جاره دهار في منطقة أودامبور على بعد 200 كيلومتر جنوبي مدينة سريناجار، العاصمة الصيفية للشطر الهندي من كشمير.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، دييندير اناند، إن الطيارين توفيا متأثرين بجراحهما.
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التعليقات على تحطم طائرة بالهند ومقتل ركابها.. فيديو
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