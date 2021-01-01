تحطم طائرة بالهند ومقتل ركابها.. فيديو



تحطم طائرة بالهند ومقتل ركابها تحطم طائرة بالهند ومقتل ركابها

أعلن الجيش الهندي، اليوم الثلاثاء، عن تحطم مروحية عسكرية في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.



ووفقا لقناة روسيا اليوم، فأن الحادث وقع داخل منطقة غابات بالقرب من باتنيتوب في جاره دهار في منطقة أودامبور على بعد 200 كيلومتر جنوبي مدينة سريناجار، العاصمة الصيفية للشطر الهندي من كشمير.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، دييندير اناند، إن الطيارين توفيا متأثرين بجراحهما.

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وأعرب الجيش الهندي عن حزنه إزاء الحادث وتعاطفه مع أسرتي الطيارين، كما المسؤولون أن الضباب المفرط في المنطقة قلل من الرؤية في المنطقة، ما أدى إلى وقوع الحادث.https://twitter.com/i/status/1440291897247891465