ساعات ونودع فصل الصيف.. الخريف يبدأ غدا



الخريف يبدأ غدا الخريف يبدأ غدا

ساعات معدودة باتت تفصلنا على نهاية فصل الصيف، حيث يحدث الاعتدال الخريفى هذا العام غدا الأربعاء 22 من شهر سبتمبر الجارى، إيذانا بانتهاء فصل الصيف، وبداية فصل الخريف الذى يطلع عليه اسم "سيد الفصول" ويتميز بهبوط ملحوظ فى درجات الحرارة.



فصول السنة وأطوالها



ووفقا للحسابات الفلكية، يبدأ فصل الخريف يوم غدا الأربعاء 22 سبتمبر، وطوله 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة، وفصل الشتاء يبدأ الثلاثاء 21 ديسمبر وطولة 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.



الشمس بعد الانقلاب الصيفى

قد يعجبك أيضا...

وبعد يوم الانقلاب الصيفى بدأت الشمس ظاهرياً بالانتقال باتجاه الجنوب من جديد وبدأت ساعات النهار تتقلص تدريجياً نتيجة لتقدم الأرض فى مدارها حول الشمس حتى موعد الاعتدال الخريفى فى 22 سبتمبر القادم.وتدور الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء ، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحث الفصول الأربعة " الشتاء – الربيع – الصيف – الخريف".حركة الشمس مع الخريفوعن بداية فصل الخريف، فبعد أن تتجاوز الشمس الانقلاب الصيفى تبدأ حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه تدريجيا نحو الجنوب ، ويتناقص ميل أشعتها حتى يبلغ الصفر يوم 22 من شهر سبتمبر "الاعتدال الخريفى" فتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء ويتساوى ثانية طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية ، ويحدث الخريف فى نصف الكرة الشمالى والربيع فى النصف الجنوبى.وتستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو الجنوب ويأخذ ميل أشعتها على العمودى على سطح الأرض فى النقصان فيطول النهار ويقصر الليل فى نصف الكرة الشمالى، بينما يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى حيث الانقلاب الشتوى من جديد فتتعامد أشعة الشمس على مدار الجدى وبذلك تكون قد اكتملت دورة الأرض حول الشمس فى 365.25 يوم تقريبا.تساوى الليل والنهاروكشفت الحسابات التى أجراها المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الاعتدال الخريفى وبداية فصل الخريف فلكيا هذا العام يوم 22 سبتمبر المقبل، ويكون الفصل خريف بنصف الكرة الشمالى، وربيع بالنصف الكرة الجنوبى.وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية أنه فى يوم الاعتدال الخريف يتساوى عدد ساعات الليل والنهار 12 لكل منهما، و يبدأ فصل الخريف يوم الأربعاء 22 سبتمبر، وطوله 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة.تفسير فصول السنةولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".وكشف الدكتور أشرف تادرس استاذ الفلك، أن يوم غدا 22 سبتمبر - سيكون موعد الاعتدال الخريفي، حيثيحدث ذروة الاعتدال الخريفى لهذا العام فى هذا اليوم حيث تكون الشمس عمودية مباشرة على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الارضية .وأشار تادرس، إلى أن الاعتدال الخريفى يكون فى نصف الكرة الشمالى يقابله الاعتدال الربيعى فى نصف الكرة الجنوبى.وتابع: ثم يبدأ طول النهار فى النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن فى 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوى (ذروة الشتاء)، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار، وأن مسار حركة الشمس فى السماء يميل جنوبا.وعن طقس فصل الخريف، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف جغرافيا على جمهورية مصر العربية يوم غدا الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة لينتهى يوم الأثنين الموافق 20 ديسمبر 2021.وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يعتبر فصلا انتقاليا ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى أمطار وانخفاض درجات الحرارة فى فصل الشتاء.وأشارت: يتسم مناخ فصل الخريف بالاعتدال فى درجات الحرارة ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وهى عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار فى طبقات الجو العليا تعمل على سقوط الأمطار الغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة.كما يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بامتداد منخفض السودان الموسمى الذى يؤدى إلى ارتفاع نسبة الرطوبة ويعمل على سقوط الأمطار الغزيرة والتى تتسبب فى تكون السيول على المناطق الجبلية فى سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد ويعتبر هذا البيان إجراء احترازى لوصف معالم فصل الخريف.وأكدت الهيئة، أنها سوف تعاود إصدار تنبؤاتها وتحذيراتها الجوية لكافة قطاعات الدولة بشكل يومى منتظم نظرا للتقلبات الجوية الحاده والسريعة التى من الممكن أن تشهدها البلاد خلال هذا الوقت من العام حتى يتثنى لكل المسؤولين اتخاذ كافة التدابير اللازمه لمجابهة أى آثار ناجمة عن أى ظواهر جوية حرجة.