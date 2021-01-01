تقرير يكشف تفاصيل الخلافات داخل الجماعة الإرهابية.. فيديو



الخلافات داخل الجماعة الإرهابية الخلافات داخل الجماعة الإرهابية

ضربات عديدة تلقتها جماعة الإخوان الإرهابية على مدار السنوات الماضية في العديد من الدول العربية، وذلك بعد فشل مخططاتهم الإرهابية التى سعت لها الجماعة الإرهابية لمصالحها الشخصية على حساب الأوطان.







وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن الجماعة فشلت فى كل ما تسعى إليه بالدول العربية من مخططات إرهابية لإفشال وإغراق المنطقة بالكامل فى الفوضى من أجل الوصول إلى السلطة.

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وأضاف التقرير، أن الجماعة الإرهابية شهدت انشقاقات واضطرابات وخلافات كبيرة في المغرب وتونس وليبيا وغيرها من الدول، وخاصة بعد سقوطهم في مصر، وذلك بعد أن ثار عليهم الشعب المصرى فى 30 يونيو، وبعدها شهد التنظيم حالة من الصراعات والانشقاقات الداخلية الكبيرة.