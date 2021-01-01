ضربات عديدة تلقتها جماعة الإخوان الإرهابية على مدار السنوات الماضية في العديد من الدول العربية، وذلك بعد فشل مخططاتهم الإرهابية التى سعت لها الجماعة الإرهابية لمصالحها الشخصية على حساب الأوطان.
وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن الجماعة فشلت فى كل ما تسعى إليه بالدول العربية من مخططات إرهابية لإفشال وإغراق المنطقة بالكامل فى الفوضى من أجل الوصول إلى السلطة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تقرير يكشف تفاصيل الخلافات داخل الجماعة الإرهابية.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق