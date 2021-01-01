المربع نت – حصلت فورد اكسبيديشن 2022 على تحديثات جديدة للتصميم والتقنيات مع إضافة فئات جديدة لعشاق مغامرات التضاريس الوعرة.
لنبدأ بالخارجية، والتي حصلت على مصابيح جديدة وشبك أمامي محدث، مع لوحة قيادة داخلية محدثة كذلك تشمل شاشة معلومات ترفيهية 12 إنش قياسية أو 15 إنش اختيارية من موستنج ماخ إي، ولوحة عدادات 12 إنش.
وتشمل المواصفات الداخلية نظام سمعي Bang & Olufsen بـ 22 مكبر صوت، وأنظمة ترفيه للمقاعد الخلفية ونظام بلوكروز للقيادة النصف الذاتية في الطرق السريعة بدون وضع اليدين على المقود.
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التعليقات على فورد اكسبيديشن 2022 تكشف نفسها رسمياً “صور ومواصفات”
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