

محركات V12 لفيراري قد تحصل على شواحن تيربو وتقنيات هايبرد محركات V12 لفيراري قد تحصل على شواحن تيربو وتقنيات هايبرد

المربع نت – قرار فيراري باستبدال محرك 8 سلندر توربو بمحرك 6 سلندر توربو هجين في سيارة 296 GTB الجديدة أدى لمستويات قوة وصرفية أعلى وانبعاثات أقل في السوبركار، وقد أشارت تقارير إلى استعداد فيراري لتطبيق خطوة مشابهة على محركات 12 سلندر للعلامة.



هذه التقارير الأولية تشير مرة أخرى إلى تمسك فيراري بمحركات 12 سلندر في المستقبل المنظور مع إضافة شواحن تيربو وتقنيات هجينة لتحسين الأداء والصرفية، كما أشارت المصادر الأوروبية إلى انخفاض محدود في سعة المحرك نفسه مقارنة بالـ 6.5 لتر الحالية.



فيراري لديها صلة تاريخية وثيقة بمحركات V12 ممتدة لعام 1947، ما يفسر عزم فيراري على بناء هذه المحركات الأيقونية لأطول فترة ممكنة واعتبارها من الأركان الرئيسية الداعمة لصورة العلامة.

وقد أشارت تقارير أخرى لاستلام أول SUV للشركة، بوروسانجوي، لمحرك 12 سلندر هجين، مع توفيره كذلك في خليفة لافيراري و812.. وسنتأكد من معظم هذه التفاصيل خلال العام القادم.



