

رينو تعرض أسعار ومواصفات أرخص فئة رينو تعرض أسعار ومواصفات أرخص فئة

قدمت شركة رينو أرخص سيارة في عائلة رينو فى السوق المحلية وهى «رينو لوجان2021» التى تم طرحها من خلال فئات تتنوع تجهيزات كل منها، وإن كان يجمعهم نفس الشكل المميز للواجهة..



و تبدأ أسعار« رينو لوجان» الفئة الأولى 179 ألف جنيه، وسعر الفئة الثانية 199 ألفاً، أما الفئة الثالثة فجاءت بسعر 209آلاف والفئة الأعلى تجهيزا ً239 ألف جنيه.



مواصفات«رينو لوجان2021»

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يولد قوة 110 حصان ، أقصى عزم للدوران 148 نيوتن متر.، تضم السيارة محركًا بسعة 1600 سى سىعدد السلندارت 4.العرض الكلي 1994 ممالارتفاع الكلي 1517 مم.قاعدة العجلات 2634 مم.وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 175كم/ساعة.وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 11.5 ثانية، وبها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ4 سرعات.تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم ، 6.3 لترات من الوقود.– حجم الشنطة 510 لترًا.– سعة خزان الوقود 50 لترًا.وتأتي السيارة بضمان 100 ألف كم.مواصفات الأمان والسلامة، حيث تتوافر بعدة مواصفات للأمان منها:وسائد الهوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD نظام الثبات الإلكتروني ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارا.