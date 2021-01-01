

مواصفات وأسعار هاتف Oppo F19s مواصفات وأسعار هاتف Oppo F19s

بعد أن تم الإعلان عن الهاتف Oppo F19 في شهر أبريل الماضي أعلنت الآن شركة أوبو عن إصدار مشابه بسعر أقل تحت مسمى Oppo F19s، ويأتي هذه الهاتف الجديد مع معالج متوسط من كوالكوم يقدم أداء جيدا في تشغيل الألعاب وإجراء المهام الثقيلة كما أنه يأتي كذلك مع 3 كاميرات في الخلف وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة سأعرضها عليكم الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Oppo F19s.



مواصفات الهاتف

تم تصميم هاتف أوبو الجديد حول شاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة بجودة HD+ وبدقة 2400×1080 بكسل وتحتوي على ثقب صغير في أعلى الزاوية اليسار لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 وتدعم خاصية Panorama، بالإضافة إلى أن الهاتف Oppo F19s يحتوي على 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7، والكاميراتان الماكرو والمسؤولة عن استشعار العمق يأتيان بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، وهذا الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية.



هذا الهاتف يأتي مع وحدة معالجة مركزية من فئة Qualcomm Snapdragon 662 ويأتي مع معالج رسوميات من فئة Adreno 610، ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11.1 بالإضافة إلى أنه يتوفر بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 6 جيجا رام.



وعلاوة على ذلك فإن البطارية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير يمكن شحنها بالكامل في 64 دقيقة فقط بفضل تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 التي تأتي بقوة 33 واط، والهاتف Oppo F19s يتميز بمنفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية حيث يمكنك تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في وقت واحد، ويتميز أيضا بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة بالإضافة إلى أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.

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سعر الهاتف Oppo F19sالهاتف Oppo F19s سيتوفر للشراء بشكل رسمي بسعر يبلغ حوالي 245 دولارا أمريكيا (أقل بحوالي 15 دولارا عن الهاتف Oppo F19 العادي) للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.