

10 معلومات خطيرة عن آيفون 13 10 معلومات خطيرة عن آيفون 13

لا تزال هواتف آيفون 13 تحظى بالكثير من الاهتمام، وستظل في بؤرة الحدث لفترة طويلة، مع الرصد المستمر لمميزات وعيوب أجهزة أبل الجديدة.



وكشفت أبل عن سلسلة هواتف آيفون 13 في مؤتمرها الذي أقيم في 14 سبتمبر/أيلول الماضي.



وجاءت هواتف أبل الجديدة، بعمر بطارية أكبر، معالج أسرع، نتوء أصغر للشاشة، وكاميرات محسنة، إلى جانب دعم معدل التحديث المرتفع في إصدارات برو.

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ونرصد في هذا التقرير أخطر 10 معلومات عن هواتف آيفون 13 وفقا لموقع "aitnews".1 ـ تغيير شكل الكاميرات يعد أكبر تغيير على التصميم والشكل في هواتف آيفون 13، حيث حصل آيفون 13 وآيفون 13 ميني على تغيير في تصميم الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات، في حين أن المواصفات والخواص لم تتغير كثيرًا، وتكرر نفس الوضع بالنسبة لإصدارات آيفون 13 برو وبرو ماكس.2 ـ حصلت إصدارات برو على تغيير من حيث تصميم الكاميرات، حيث إنها أصبحت أكبر وأكثر بروزا، وهذا الأمر لا يصب في صالح المستخدم بأي شكل.3 ـ من ضمن الأمور البارزة في هواتف آيفون 13، هو النتوء العلوي والذي يضم الكاميرا الأمامية وتقنية التعرف على الوجه، فقد أصبح أصغر بنسبة وصلت إلى 20%.4 ـ وزن جميع إصدارات آيفون 13 قد أصبح أكبر بمتوسط 9 جرامات.5 ـ شركة أبل الأمريكية غيرت في سلسلة هواتف آيفون 13 من الألوان قليلًا، مع تقديم اللون السماوي الجديد في إصدارات “برو”. لكن بصورة عامة أبل غيرت من درجات جميع الألوان تقريبا.6 ـ شركة أبل زادت من سطوع شاشات آيفون 13 ليصل من 625 نيت إلى 800 نيت (شمعة). إلا أن أهم المستجدات بخصوص الشاشة هي دعم معدل تحديث 120 هيرتز من خلال خاصية ProMotion في هواتف آيفون 13 برو وبرو ماكس.7 ـ لم تقدم الشركة الأمريكية أي دعم لخاصية Always on Screen والتي تسمح بعرض الساعة وبعض العناصر الأخرى بشكل دائم على الشاشة أثناء إغلاقها. وهي خاصية توفرها سامسونج منذ سنوات طويلة.8 ـ حسب التقارير فالشاشات في إصدار برو تأتي من نوع LTPO والذي يسمح أيضًا بتوفير الطاقة بشكل كبير وتوفير معدل التحديث المرتفع دون التأثير سلبًا على دقة الصور أو جودتها.9 ـ لم تحصل الهواتف الجديدة على تغييرات من حيث الاتصالات أو دعم 5G، كما أن أبل لم توضح أيضًا ما إذا كانت تستخدم مودم X60 الجديد من كوالكوم أو لا، إلى جانب ذلك فالهواتف الجديدة لا تدعم Wi-Fi 6E.10 ـ يعد معالج A15 Bionic مدعاة للفخر بالنسبة لأبل، والمعالج يقدم 4 أنوية بأداء متوسط ونواتين بأداء مرتفع. إلى جانب 16 نواة للذكاء الاصطناعي و4 أنوية لمعالجة الرسوميات. في حين أن إصدارات برو ستدعم 5 أنوية، ويعتمد المعالج على دقة تصنيع 5 نانومتر كذلك. ولكننا نحتاج لبعض الوقت حتى نعرف مدى تفوقه على الجيل السابق A14 Bionic.وفي 14 سبتمبر/أيلول 2021، شهدت مدينة كاليفورنيا الأمريكية مؤتمر أبل 2021 "California Streaming"، والذي أعلنت خلال عن عدد من المنتجات أبرزها سلسلة هواتف آيفون 13.وبعد الإعلان عن هواتف آيفون 13، قررت أبل إيقاف إنتاج iPhone XR وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس، رغم أنها موديلات 2019/2020، لإفساح المجال لباقة آيفون 13.واختفى آيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس من متجر الشركة عبر الإنترنت. وهذا الأمر مألوف بالنسبة لنماذج برو عندما يتم تحديث التشكيلة. وذلك بالرغم من أنها كانت تباع منذ أقل من عام.وفي حال الرغبة في شراء أي من هذه الهواتف يمكن التوجه شركات الاتصالات ومتاجر التجزئة التابعة لجهات خارجية.كما خرج iPhone XR خارج التشكيلة، وهو الهاتف الذي جرى طرحه في عام 2018 كبديل أرخص مزود بشاشة LCD لجهاز iPhone XS.