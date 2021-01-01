تحفة قادمة.. تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تحفة قادمة.. تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold

صورة الخبر: تحفة قادمة.. تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold
تحفة قادمة.. تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold

كشفت أحدث التقارير عن مخطط شركة جوجل بالعمل على إطلاق هاتف ذكي قابل للطي، ومن المتوقع أن يحمل اسم Pixel Fold، والذي يحمل اسم رمزي "Passport"، ومن المفترض أن يتم إطلاقه رسمياً في وقت ما من العام الحالي 2021.

وأفاد حساب التسريبات الشهير @evleaks، أن شركة جوجل كانت تعمل على إنتاج هاتف ذكي قابل للطي خلال العامين الماضيين، كما أشار ديفيد نارانجو، مدير شركة الأبحاث والإحصائيات DSCC، إلى أن هاتف جوجل القادم القابل للطي Pixel Fold، سيقوم باستخدام شاشة من نوع LTPO OLED، مع معدل تحديث متغير، كما أفاد أن الهاتف القابل للطي من جوجل ربما يأتي في وقت أقرب مما يتوقعه الجميع، بحسب ما ذكره موقع XDA Developers التقني.

وأضافت التسريبات، أن هاتف جوجل القابل للطي المرتقب Pixel Fold، بتحديث نظام تشغيل Android 12.1 القادم، والذي سيجلب العديد من الميزات لتجربة أكثر من رائعة، والتي تتضمن ميزة شريط المهام المخفي، التي ستساعد على الانتقال بشكل سريع بين التطبيقات، على غرار ما حصل عليه هاتف سامسونج الجديد القابل للطي Glaxy Z Fold 3.

ومن المتوقع أن يحصل الهاتف على شاشة كبيرة قابلة للطي، بحيث يمكن تحقيق ميزة سحب وإفلات التطبيقات من شريط المهام، لم يتم الكشف عن المزيد من المواصفات التي سيحصل عليها هاتف جوجل القادم القابل للطي بالرغم من أن الشركة تقوم بالعمل عليه منذ عامين، لكن ربما سيكون أكبر مفاجآت شركة جوجل خلال العام الحالي 2021، يأتي هذا قبل أيام من إطلاق جوجل سلسلة هواتفها الذكية Pixel 6.

وتمتلك شركة سامسونج الكورية الجنوبية النسبة الأكبر في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، يأتي بعدها شركة موتورولا، حيث تعد الهواتف القابلة للطي موجودة منذ بضع سنوات بسيطة، لذا تأتي بأسعار مرتفعة، وهو ما حاولت شركة سامسونج من معالجة تلك المشكلة عند إطلاقها الشهر الماضي هاتفها الجديد القابل للطي Galaxy Z Flip 3، والذي كلف 999 دولار "أي ما يعادل 15.700 جنيه مصري".

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحفة قادمة.. تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
64930

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager