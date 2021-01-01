

تحفة قادمة.. تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold تحفة قادمة.. تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold

كشفت أحدث التقارير عن مخطط شركة جوجل بالعمل على إطلاق هاتف ذكي قابل للطي، ومن المتوقع أن يحمل اسم Pixel Fold، والذي يحمل اسم رمزي "Passport"، ومن المفترض أن يتم إطلاقه رسمياً في وقت ما من العام الحالي 2021.



وأفاد حساب التسريبات الشهير @evleaks، أن شركة جوجل كانت تعمل على إنتاج هاتف ذكي قابل للطي خلال العامين الماضيين، كما أشار ديفيد نارانجو، مدير شركة الأبحاث والإحصائيات DSCC، إلى أن هاتف جوجل القادم القابل للطي Pixel Fold، سيقوم باستخدام شاشة من نوع LTPO OLED، مع معدل تحديث متغير، كما أفاد أن الهاتف القابل للطي من جوجل ربما يأتي في وقت أقرب مما يتوقعه الجميع، بحسب ما ذكره موقع XDA Developers التقني.



وأضافت التسريبات، أن هاتف جوجل القابل للطي المرتقب Pixel Fold، بتحديث نظام تشغيل Android 12.1 القادم، والذي سيجلب العديد من الميزات لتجربة أكثر من رائعة، والتي تتضمن ميزة شريط المهام المخفي، التي ستساعد على الانتقال بشكل سريع بين التطبيقات، على غرار ما حصل عليه هاتف سامسونج الجديد القابل للطي Glaxy Z Fold 3.

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ومن المتوقع أن يحصل الهاتف على شاشة كبيرة قابلة للطي، بحيث يمكن تحقيق ميزة سحب وإفلات التطبيقات من شريط المهام، لم يتم الكشف عن المزيد من المواصفات التي سيحصل عليها هاتف جوجل القادم القابل للطي بالرغم من أن الشركة تقوم بالعمل عليه منذ عامين، لكن ربما سيكون أكبر مفاجآت شركة جوجل خلال العام الحالي 2021، يأتي هذا قبل أيام من إطلاق جوجل سلسلة هواتفها الذكية Pixel 6.وتمتلك شركة سامسونج الكورية الجنوبية النسبة الأكبر في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، يأتي بعدها شركة موتورولا، حيث تعد الهواتف القابلة للطي موجودة منذ بضع سنوات بسيطة، لذا تأتي بأسعار مرتفعة، وهو ما حاولت شركة سامسونج من معالجة تلك المشكلة عند إطلاقها الشهر الماضي هاتفها الجديد القابل للطي Galaxy Z Flip 3، والذي كلف 999 دولار "أي ما يعادل 15.700 جنيه مصري".