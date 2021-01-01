كشفت أحدث التقارير عن مخطط شركة جوجل بالعمل على إطلاق هاتف ذكي قابل للطي، ومن المتوقع أن يحمل اسم Pixel Fold، والذي يحمل اسم رمزي "Passport"، ومن المفترض أن يتم إطلاقه رسمياً في وقت ما من العام الحالي 2021.
وأفاد حساب التسريبات الشهير @evleaks، أن شركة جوجل كانت تعمل على إنتاج هاتف ذكي قابل للطي خلال العامين الماضيين، كما أشار ديفيد نارانجو، مدير شركة الأبحاث والإحصائيات DSCC، إلى أن هاتف جوجل القادم القابل للطي Pixel Fold، سيقوم باستخدام شاشة من نوع LTPO OLED، مع معدل تحديث متغير، كما أفاد أن الهاتف القابل للطي من جوجل ربما يأتي في وقت أقرب مما يتوقعه الجميع، بحسب ما ذكره موقع XDA Developers التقني.
وأضافت التسريبات، أن هاتف جوجل القابل للطي المرتقب Pixel Fold، بتحديث نظام تشغيل Android 12.1 القادم، والذي سيجلب العديد من الميزات لتجربة أكثر من رائعة، والتي تتضمن ميزة شريط المهام المخفي، التي ستساعد على الانتقال بشكل سريع بين التطبيقات، على غرار ما حصل عليه هاتف سامسونج الجديد القابل للطي Glaxy Z Fold 3.
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التعليقات على تحفة قادمة.. تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold
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