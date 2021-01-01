

إل جي تطلق “QNED Mini" المدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتعددة إل جي تطلق “QNED Mini" المدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتعددة

أعلنت إل جي مصر اليوم عن إطلاق التليفزيون الجديد " QNED Mini” المدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتعددة والمزودة بأعلى تقنيات الاضاءة الخلفية التي تم تطويرها لشاشات ال" LED" الأصغر حجما و بها ٢٨ ألف وحدة إضاءة LED أي ما يزيد بثلاثة أضعاف عن ما تزود به الشاشات العادية هذا بالاضافة إلى زيادة مناطق التعتيم بمقدار ١٤ مرة عن شاشات الLED العادية لتصل إلى ٢٤٠٠ منطقة في الشاشة الجديدة.



كما يحتوي QNED Mini LED على تقنية Quantum dot NanoCell Color وهي أعلى تقنية للألوان تجمع بين مادة



‏+NanoCellالجديدة ومادةQuantumdotفي شاشة تلفزيون واحدة وهو ما يعطي نطاقًا أكبر من الألوان وتفاصيل ألوان لا مثيل لها في تلفزيونات الLED ، بينما

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توفر تقنية تعتيم القطعة مستويات أعلى من التحكم في مستويات الإضاءة الخلفية والألوان السوداء الأكثر عمقًا.ويتميز تليفزيون ال جي QNED Mini LED الجديد بدقة نقاء صورته التي تدعم تقنية 8K بدقة 33 مليون بكسل وحاصلة على شهادة Real8K التي تؤكد أن الشاشة قد وصلت إلى مواصفات التصنيع المعتمدة من قبل CTA (جمعية تكنولوجيا المستهلك) ، بالإضافة إلى شهادة تناسق الألوان بنسبة 100٪ من Intertek ، التي تؤكد أنها تعطي درجات ألوان ثابتة بنسبة 100٪ من أي زاوية عرض ، حيث توفر تقنية Quantum dot NanoCell Color نطاقًا وحجمًا أكبر من الألوان بنسبة 100٪.و التليفزيون الجديد مدعم بتقنية " AI sound pro “ وهي ميزة إضافية في تليفزيون ال جي QNED Mini LED الجديد لإعادة توزيع الصوت بدقة 5.1.2 قناة ، وضبط مستوى صوت التلفزيون تلقائيًا ، مما يلغي التغييرات المفاجئة في مستوى الصوت عندما يغير المستخدم القنوات أو المحتوى المعروض من التطبيقات .كما يقوم معالج a9 الذي ينتمي للجيل الرابع والذي يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي وال8K بتحديدأفضل وضع للصورة والصوت وتنقية الصورة من كل الضوضاء وتقديم توصيات بناءً على تفضيلات المشاهد لمنح تجربة مشاهدة لا مثيل لها مع جودة الصورة المثالية وتوزيع الصوت ، بالإضافة إلى ذلك ، يتوافق نظام التشغيلThinQ AI مع جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي ويتيح للمستخدم التحكم في الأجهزة المنزلية المختلفة وهو يتوافق مع أنظمة تشغيل IOS .