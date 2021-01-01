أكد الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس الصينية Pete Lau، أن الشركة أوقفت جميع خطط إطلاق مجموعة هواتفها من فئة T ، والتي تطلقها في النصف الثاني من كل عام.
وبحسب موقع The Verge، فإن الشركة قد قررت عدم إطلاق هواتف OnePlus 9T لهذا العام، وكذلك أى هاتف من فئة T، وذلك بعدما كانت الشركة قد اعتمدت الهاتف وظهرت مواصفاته على عدد من وكالات الهواتف الذكية.
وأعلنت شركة وان بلس الصينية، أمس الاثنين، اندماجها رسميا مع شركة أوبو بدءا من العام القادم 2022، وذلك في محاولة للتكامل بين اثنتين من أكبر شركات الهواتف الذكية في العالم لإطلاق هواتف بتقنيات مميزة.
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التعليقات على وان بلس تلغي جميع خططها لإطلاق هواتف OnePlus 9T لهذا السبب
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