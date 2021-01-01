

وان بلس تلغي جميع خططها لإطلاق هواتف OnePlus 9T لهذا السبب وان بلس تلغي جميع خططها لإطلاق هواتف OnePlus 9T لهذا السبب

أكد الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس الصينية Pete Lau، أن الشركة أوقفت جميع خطط إطلاق مجموعة هواتفها من فئة T ، والتي تطلقها في النصف الثاني من كل عام.



وبحسب موقع The Verge، فإن الشركة قد قررت عدم إطلاق هواتف OnePlus 9T لهذا العام، وكذلك أى هاتف من فئة T، وذلك بعدما كانت الشركة قد اعتمدت الهاتف وظهرت مواصفاته على عدد من وكالات الهواتف الذكية.



وأعلنت شركة وان بلس الصينية، أمس الاثنين، اندماجها رسميا مع شركة أوبو بدءا من العام القادم 2022، وذلك في محاولة للتكامل بين اثنتين من أكبر شركات الهواتف الذكية في العالم لإطلاق هواتف بتقنيات مميزة.

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وقررت الشركتان دمج نظامي تشغيلها OxygenOS و ColorOS ليصبحا أول نظام تشغيل عالمي موحد للهواتف تم تحديثه، وهو الأمر الذي سيشكل تحولا كبيرا في قسم البرمجيات الخاص بالشركتين.ومن المقرر أن نظام التشغيل OnePlus OS المحدث سيتوفر أولاً على الهاتف الرائد التالي لشركة وان بلس والغير معروف اسمه حتى الآن، والمقرر إطلاقه في العام القادم 2022، كما ستطرح الشركة أيضًا تحديثًا رئيسيًا لنظام أندرويد من شأنه أن يجلب نظام التشغيل المتكامل إلى هواتف وان بلس الحالية.وفي وقت سابق، كانت شركة وان بلس نشرت إعلانًا تشويقيًا جديدًا على حسابها الرسمي على موقع تويتر يشير إلى إطلاق الهاتف الرائد OnePlus 9T في وقت قريب.