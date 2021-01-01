

تعملها إزى؟.. طريقة استخدام Google Docs فى وضع عدم الاتصال بالإنترنت تعملها إزى؟.. طريقة استخدام Google Docs فى وضع عدم الاتصال بالإنترنت

يعد Google Docs هو معالج نصوص عبر الإنترنت يتيح لك إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها شخصيًا ومهنيًا، ويحتاج المرء إلى اتصال إنترنت مستقر لاستخدامه، ومع ذلك، يمكنك استخدام Google Docs في وضع عدم الاتصال والاستمرار في تحرير الملفات باستخدام Chrome وتطبيقات Google للموبايل، وهذا يعني أن الملفات التي تنشئها أو تعدلها في وضع عدم الاتصال ستتم مزامنتها عند الاتصال بالإنترنت.



ماذا يحدث عندما تجعل مستند Google متاحًا في وضع عدم الاتصال؟

يعد Google Docs أفضل أداة لإنشاء المستندات ومشاركتها عبر الإنترنت، وعلاوة على ذلك، يأتي مزودًا بميزة مفيدة تتيح لك تحرير المستندات في وضع عدم الاتصال أيضًا، وأثناء العمل دون اتصال على أحد المستندات، يتم حفظ أي تغييرات تجريها وتطبيقها على المستند بمجرد اتصالك بالإنترنت.





كيف يمكنني استخدام Google Docs في وضع عدم الاتصال على أجهزة الكمبيوتر؟

الخطوة 1: على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، افتح Google Chrome.



الخطوة 2: اذهب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة Google Drive.



الخطوة 3: في الصفحة الرئيسية، انقر فوق رمز الترس الموجود في الزاوية العلوية من الصفحة.



الخطوة 4: الآن، انقر فوق الإعدادات.



الخطوة 5: من القائمة التي تظهر، حدد المربع في قسم غير متصل.



الخطوة 6: قم بتشغيل ميزة وضع عدم الاتصال لأي من ملفات Google Drive وانقر فوق تم.



الخطوة 7: الآن، افتح Google Docs (docs.google.com).



الخطوة 8: علاوة على ذلك، حدد موقع المستند الذي تريد تحريره في وضع عدم الاتصال.



الخطوة 9: انقر فوق النقاط الرأسية الثلاث ثم انقر فوق المفتاح الذي يقرأ "متاح بلا اتصال".

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كيف يمكنني استخدام Google Docs في وضع عدم الاتصال على هاتفي؟الخطوة 1: افتح تطبيق Google Docs على هاتفك المحمول.الخطوة 2: حدد موقع الملف الذي ترغب في تحريره في وضع عدم الاتصال.الخطوة 3: اضغط على النقاط العمودية الثلاث.الخطوة 4: من الخيارات المحددة، انقر فوق الخيار "متاح دون اتصال".كيف يمكنني استعادة مستندات Google في وضع عدم الاتصال؟- افتح جدول بيانات أو مستندًا أو رسمًا أو عرضًا تقديميًا- من قائمة "ملف"، حدد الخيار "الاطلاع على سجل المراجعة".- انقر فوق الطابع الزمني الموجود على اليمين لعرض الإصدار السابق من الملف.- للعودة إلى الإصدار الذي تشاهده حاليًا، انقر فوق الخيار "استعادة هذه المراجعة".