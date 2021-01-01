

الآن في الأسواق أخف لابتوب في العالم ASUS ZenBook 13 OLED الآن في الأسواق أخف لابتوب في العالم ASUS ZenBook 13 OLED

شركة اسوس بالتعاون مع الممثلة ساره الشامي يطلقان اعلان لابتوب ASUS ZenBook 13 OLED الأقل وزنا في العالم يدعم شاشة OLED لأفضل رؤية بصرية .اعلان اطلاق اللابتوب يعرض فيها سيناريوهات مختلفة لاستخدام اللابتوب في أي مكان بكل مرونة. صنع بإمكانيات قوية مثل الجيل الجديد من Intel 11th gen ليستخدم للأعمال اليوميا ولمتعة التفرج.







ما هي شاشة OLED

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شاشات OLED تعرض الألوان بدقة عالية جدا قريبا من الحياة الحقيقية مما يجعل هذه الشاشات الإختيار الأول للعمل الاحترافي أو لأي شخص يريد أفضل الألوان في مشاهدة الأفلام. شركة أسوس هي الرائدة في تصنيع لابتوب بشاشة OLED في مصر. خمس مزايا لشاشة OLED هيالأسود الحقيقيعند عرض اللون الأسود على شاشة OLED يتم إيقاف تشغيل البكسل التي تنتج الضوء ويظهر أغمق لون اسود ممكن. وهذا يتيح الحصول على صور واضحة ونقية للغاية حتى في اغمق المشاهدقوة الألوان على أي درجة سطوعتحافظ أجهزة الكمبيوتر المحمولة ASUS OLED على نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100٪ عند كل من مستويات السطوع العالية والمنخفضةيحمي العينمن المعروف أن الضوء الأزرق يسبب إزعاجًا بصريًا ويعطل جودة النوم. ومع ذلك ، نظرًا لطبيعة مواد الإضاءة العضوية الخاصة في شاشة OLED ، تصدر أجهزة الكمبيوتر المحمولة ASUS OLED ضوءًا أزرقًا أقل ضررًا بنسبة 70٪لماذا تختار ZenBook 13 OLED:أصبح ZenBook 13 الجديد و الجميل أكثر قابلية للحمل من أي وقت مضى. إنه أنحف وأخف وزنًا و مدمج بشكل مدهش. يوفر لك ZenBook 13 OLED الجديد الجميل صورًا لم تختبرها من قبل. كما أنه سهل الحمل أكثر من أي وقت مضى ، حيث يزن 1.14 كجم فقط ويبلغ سمكه 13.9 مم. على الرغم من أنه أرق وأخف وزنًا وصغير الحجم. صُمم اللابتوب ZenBook 13 OLED لتوفير أداء قوي ورؤية واقعية ، وهو خيارك الأمثل لنظام حياة سهل أثناء التنقل.لا يوجد شاحن؟ ليس هناك أى مشكلة!عمر البطارية المذهل في ZenBook 13 الذي يصل إلى 22 ساعة .عندما تحتاج إلى إعادة الشحن ، يمكن لميزة الشحن السريع أن تعيد البطارية إلى مستوى شحن بنسبة 60٪ في 49 دقيقة فقط، لذا ستكون جاهزًا للعمل في لمح البصر.مصمم للراحةتميز ZenBook 13 بتصميم جديد و مريح للوحة المفاتيح من الحافة إلى الحافة. يزيد هذا التصميم من حجم لوحة المفاتيح لطباعة أكثر راحة. إنه يبدو مذهلاً أيضًا! و لسهولة إدخال البيانات ، تتوفر لوحة الأرقام من أسوس ASUS NumberPad 2.0 التي تدمج لوحة مفاتيح رقمية كاملة الحجم بإضاءة LED في لوحة اللمس. تجعل كاميرا الأشعة تحت الحمراء (IR) المدمجة في ZenBook 13 تسجيل الدخول بالوجه سريعًا وسهلاً مع خاصية Windows Hello. حتى إنها تعمل في ظروف الإضاءة الخافتة، لذا لا داعي لطباعة كلمة المرورالأداء الخارق:يحتوي لابتوب ASUS ZenBook 13 OLED على أحدث معالجات إنتل Core i7 وCore i5 من الجيل الحادي عشر مدمجة وتوفر وحدة المعالجة المركزية أداء حوسبة أفضل مقارنة بالأجيال السابقة من المعالجات، بالإضافة إلى تمكين اللعب بدقة عالية كاملة مع معدل 60 إطار في الثانية لمساعدة المستخدمين على تخطي المهام اليومية .ضمان لمدة عامين:مع شراء لابتوب زين بوك أوليد١٣ | ZenBook 13 OLED ستحصل على ضمان كامل لمدة عامين من شركة "آسوس" ؛ حيث نتفهم أن الحوادث تحدث لنا جميعاً. ولهذا السبب أنشأت آسوس "الضمان الشامل لمدة عامين " ، لجلب راحة البال للمستخدم والمساعدة في حماية أجهزتك من الأضرار مثل تعرض الجهاز للماء، والسوائل ، والماس الكهربي، والكسور، والصدماتمتاح الآن في الأسواق المصرية بسعر يبدأ من 14,999 ويمكن شرائه من: ASUS ZenBook 13 OLED لابتوببي- تك و عرب بيزنس وECC وسلسلة محلات البنداري.