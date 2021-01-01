

ناسا: هبوط مركبة فايبر التى تصطاد الجليد على سطح القمر سيكون آخر 2023 ناسا: هبوط مركبة فايبر التى تصطاد الجليد على سطح القمر سيكون آخر 2023

أعلن مسؤولو ناسا اليوم أن المركبة المتطايرة لاستكشاف القطب الجنوبى (VIPER) ستهبط غرب نوبيل كريتر التى تقع بالقرب من القطب الجنوبى للقمر فى أواخر عام 2023، وستطير فيبر إلى القمر على متن غريفين وهى مركبة هبوط أنشأتها شركة أستروبوتيك ومقرها بيتسبرج والتى ستطلق فوق صاروخ سبيس إكس فالكون الثقيل.



ووفقا لموقع space قال دانييل أندروز، مدير مشروع VIPER فى مركز أبحاث أميس فى وادى السيليكون التابع لناسا فى بيان إن اختيار موقع هبوط لـ VIPER هو قرار مثير ومهم لنا جميعًا".



وقال أندروز مرت سنوات من الدراسة فى تقييم المنطقة القطبية التى ستستكشفها فيبر وتتجه VIPER إلى منطقة مجهولة علمًا لاختبار الفرضيات والكشف عن معلومات مهمة لاستكشاف الفضاء البشرى فى المستقبل.



ويعد VIPER جزءًا مهمًا من برنامج Artemis التابع لناسا، والذي يهدف إلى تأسيس وجود بشري طويل الأجل ومستدام على القمر وحوله بحلول نهاية عام 2020.



وقال مسؤولو ناسا إن تحقيق هذا الهدف سيتطلب استخدامًا مكثفًا لموارد القمر، وخاصة الجليد المائى.



وتشير الملاحظات التى أجرتها مركبة الاستطلاع المدارية Lunar Reconnaissance Orbiter وغيرها من المركبات الفضائية إلى أن القمر يحتوى على الكثير من الجليد المائى، خاصة فى المناطق المظللة بشكل دائم (PSRs) بالقرب من أقطابها، وتم تصميم VIPER لتوضيح مثل هذا العمل، وإخبار العلماء بكمية الجليد الموجودة بالفعل وكيف يمكن للبشرية الوصول إليها.



ويغطي موقع نوبيل 36 ميلاً مربعاً (93 كيلومتراً مربعاً)، وستقوم VIPER التى تعمل بالطاقة الشمسية والتي يبلغ وزنها 950 رطلاً (450 كجم) بقياس وتمييز الجليد المائي الموجود أسفل عجلاتها في مجموعة متنوعة من المواقع في جميع أنحاء Nobile، بما فى ذلك PSRs والتي تعد من بين أبرد البقع في النظام الشمسي بأكمله.



كما ستقوم VIPER بهذا العمل على مدار 100 يوم أرضي على الأقل باستخدام ثلاثة مقاييس طيفية وتمرين، والذي سيحصل على عينات من ما يصل إلى 3.3 قدم (1 متر) تحت الأرض.



وستوفر بيانات VIPER لعلماء القمر في جميع أنحاء العالم مزيدًا من التبصر في أصل القمر الكوني وتطوره وتاريخه، كما ستساعد أيضًا في إعلام بعثات Artemis المستقبلية إلى القمر وما بعده من خلال تمكيننا من فهم بيئة القمر بشكل أفضل في

وقال توماس زوربوشن، رئيس مديرية المهام العلمية فى ناسا، في نفس البيان، إن هذه المناطق التي لم يتم استكشافها سابقًا على بعد مئات الآلاف من الأميال.