منها تسجيل البث المباشر.. تيليجرام يطلق ميزات خرافية لمستخدميه.. صور

قام تطبيق الدردشة Telegram تيليجرام، بإضافة تحديثات جديدة لمستخدميه منها القدرة على تعيين مواضيع الدردشة، و فقاعات الرسائل المتدرجة و تسجيل البث المباشر، وكذلك عدد من الرموز التعبيرية " الإيموجي"، وغيرها من الميزات الأخرى.
وبحسب موقع GSMArena فإن تيليجرام قام بتجديدات كبيرة من نوعها على التطبيق منها خلفيات متحركة وأنماط خلفية فريدة، كما أن لكل نمط أو خلفية له وضع نهاري وليلي، حيث تظهر بشكل واضح عند إرسالها وتحديدها في الدردشة.
ويمكن للمستخدمين الآن الضغط فوق الخلفيات والإيموجي الجديدة لبدء رسم متحرك بملء الشاشة، حيث سيكون مرئيًا لك أو لأي شخص آخر موجود أيضًا في الدردشة في الوقت الحالي، كما ستكون الإيموجي مصحوبة أيضًا بالاهتزازات.
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