

منها تسجيل البث المباشر.. تيليجرام يطلق ميزات خرافية لمستخدميه.. صور منها تسجيل البث المباشر.. تيليجرام يطلق ميزات خرافية لمستخدميه.. صور

قام تطبيق الدردشة Telegram تيليجرام، بإضافة تحديثات جديدة لمستخدميه منها القدرة على تعيين مواضيع الدردشة، و فقاعات الرسائل المتدرجة و تسجيل البث المباشر، وكذلك عدد من الرموز التعبيرية " الإيموجي"، وغيرها من الميزات الأخرى.



وبحسب موقع GSMArena فإن تيليجرام قام بتجديدات كبيرة من نوعها على التطبيق منها خلفيات متحركة وأنماط خلفية فريدة، كما أن لكل نمط أو خلفية له وضع نهاري وليلي، حيث تظهر بشكل واضح عند إرسالها وتحديدها في الدردشة.



ويمكن للمستخدمين الآن الضغط فوق الخلفيات والإيموجي الجديدة لبدء رسم متحرك بملء الشاشة، حيث سيكون مرئيًا لك أو لأي شخص آخر موجود أيضًا في الدردشة في الوقت الحالي، كما ستكون الإيموجي مصحوبة أيضًا بالاهتزازات.

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ومن ضمن الميزات الأخرى الجديدة، ميزة قراءة الإيصالات في مجموعات الدردشة حيث يمكن للمستخدمين في المجموعات الصغيرة الآن تحديد رسالة أرسلتها ومعرفة الأشخاص الآخرين في المجموعة الذين شاهدوها.ويقول تطبيق تيليجرام إنه سيحتفظ بهذا السجل لمدة سبعة أيام فقط من وقت إرسال الرسالة، كما يمكن لمسؤولي مجموعات الدردشة أيضًا تسجيل التدفقات المباشرة.ومع الميزات العديدة التي أطلقها تطبيق تيليجرام، تأتي ميزة تسجيل التدفقات المباشرة، التي عند القيام ببث مباشر، يمكن لمسؤولي مجموعات الدردشة استخدام ميزة التسجيل وحفظ جزء من البث المباشر للعرض في المجموعة بعد انتهاء البث، وكذلك الاحتفاظ بالعرض بالكامل.