

MG موتورز تقدم مفهوم Maze المستوحى من الفيديو جيمز فى موديل جديد MG موتورز تقدم مفهوم Maze المستوحى من الفيديو جيمز فى موديل جديد

قامت شركة التصميمات SAIC وهي المجموعة التي تتخذ من لندن مقرًا لها والمسؤولة عن تصميم سيارات MG موتورز بتقديم مفهوم جديد عن السيارات من خلال رسم جرافيك لسيارة الـ Maze الجديدة، المدمجة الكهربائية، بشكل مستوحى من ألعاب الفيديو معلنة أنها تهدف إلى "إعادة متعة القيادة إلى السيارات الكهربائية".



وفقًا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تم الكشف عن Maze تزامنا مع عودة الحياة إلى طبيعتها وإيقاعها القديم في المملكة المتحدة بعد شهور من عمليات الإغلاق والعقبات الأخرى المتعلقة بجائحة كوفيد 19.



وقد تم تصميم Maze تقديراً لثلاثة مبادئ رئيسية، وهي أن "اللعب مهم. الاكتشاف مهم. المغامرة مهمة"، مستخدمة هذا الشعار لجذب الشريحة الشبابية والجيل الجديد من قائدي المركبات، وهم الفئة العمرية الذين يستخدمون الفيديو جيمز بكثرة، لذلك قررت شركة SAIC أن تلهب حماسهم وتنقل لهم تجربة القيادة الفريدة المطبقة على الفيديو جيمز بشكل حقيق وواقعي، لتدخل حيز الواقع والممكن.

تأتي الـ Maze بمفهوم تصميم شبيه بسيارة الـ Cyberster الذي تم الكشف عنه مؤخرًا، ويعتمد بشكل كبير على موضوعات مألوفة من "ثقافة الفيديو جيمز" والألعاب على الهواتف النقالة.لا تزال سيارة Maze الكهربائية عرضًا رقميًا في الوقت الحالي دون أي إنتاج فعلي للمركبة، لكن تظهر الصور التوضيحية أن قمرة القيادة، يمكن الدخول فيها عن طريق السقف الزجاجي للسيارة تفتح بطريقة عمودية كما تحتوي مقصورة القيادة على مقعدين فقط بخاصية انعدام الجاذبية مع جهاز تحكم لألعاب الفيديو وشاشة معلومات وترفيه، في إعداد مستوحى من مجموعة الفيديو جيمز الشخصية أكثر من السيارة التقليدية.



