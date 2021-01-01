

آبل تعلن طرح نظام التشغيل «أي أو إس 15» رسمياً آبل تعلن طرح نظام التشغيل «أي أو إس 15» رسمياً

كشفت شركة “آبل” عن أحدث نسخ نظامها للتشغيل “أي أو إس 15” اليوم، وذلك بعد أسبوع من الكشف عن هاتف “آيفون 13”.



وأوضحت “آبل” أن نظام “أي أو إس 15” يتيح الاحتفاظ برخصة القيادة في المحفظة الرقمية للمستخدم، وتحديثات في خرائط “آبل”، بالإضافة إلى مزيد من حماية الخصوصية مع خاصية جديدة تحمل اسم “تقرير خصوصية المستخدم” والتي توضح عدد مرات وصول التطبيقات إلى الميكروفون أو الموقع خلال أخر سبعة أيام.



وذكرت الشركة المصنعة لهواتف “أيفون” عبر بيان، أن النسخة الجديدة من نظام التشغيل “أي أو إس” ترفع كفاءة تطبيق “فيس تايم”، حيث سيجد أي مستخدم زرًا يسمح له بإنشاء رابط دردشة “فيس تايم”، مع إمكانية إرسال هذا الرابط إلى أخرين للانضمام.

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كما يدعم نظام “أي أو إس 15” الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه من معرفة ما يوجد في الصورة بما في ذلك النصوص، حيث يمكن للبرنامج تحديد وتوفير المزيد من المعلومات حول الحيوانات والمعالم والنباتات والكتب، كما يجعل النص الموجود داخل الصور قابلًا للبحث.ويسمح التحديث الجديد بمزيد من التحكم في الإخطارات خلال ساعات الراحة، حيث تبرز خاصية “فوكس” التي تعرض الإشعارات فقط من الأشخاص والتطبيقات التي تم الموافقة عليها مسبقًا.ومن المقرر أن تدعم إصدارات “آيفون” بداية من “آيفون 6 إس” وحتى “آيفون 13” نسخة “أي أو إس 15” بداية من اليوم.