كشفت شركة “آبل” عن أحدث نسخ نظامها للتشغيل “أي أو إس 15” اليوم، وذلك بعد أسبوع من الكشف عن هاتف “آيفون 13”.
وأوضحت “آبل” أن نظام “أي أو إس 15” يتيح الاحتفاظ برخصة القيادة في المحفظة الرقمية للمستخدم، وتحديثات في خرائط “آبل”، بالإضافة إلى مزيد من حماية الخصوصية مع خاصية جديدة تحمل اسم “تقرير خصوصية المستخدم” والتي توضح عدد مرات وصول التطبيقات إلى الميكروفون أو الموقع خلال أخر سبعة أيام.
وذكرت الشركة المصنعة لهواتف “أيفون” عبر بيان، أن النسخة الجديدة من نظام التشغيل “أي أو إس” ترفع كفاءة تطبيق “فيس تايم”، حيث سيجد أي مستخدم زرًا يسمح له بإنشاء رابط دردشة “فيس تايم”، مع إمكانية إرسال هذا الرابط إلى أخرين للانضمام.
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التعليقات على آبل تعلن طرح نظام التشغيل «أي أو إس 15» رسمياً
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