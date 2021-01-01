

تويتر توافق على دفع 810 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية للمساهمين تويتر توافق على دفع 810 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية للمساهمين

وافقت تويتر على دفع 809.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية للمساهمين اتهمت شركة التواصل الاجتماعي برسم صورة وردية ومتفائلة للغاية لمستقبلها.



زعمت الدعوى ، التي رفعتها في الأصل دوريس شينويك ، المساهم في تويتر ، أن المديرين التنفيذيين ضللوا المستثمرين بشأن آفاق نمو الشركة في نوفمبر 2014 ، ووعدوا بزيادة عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 550 مليون في المدى «المتوسط» وأكثر من مليار في «المدى الطويل». . « ووفقًا للشكوى ، أخفقت الشركة في تقديم أي من التقديرات وأخفت أنه لا يوجد أساس لها لهذه التوقعات».



تم رفع الدعوى في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو في عام 2016 ، وهو العام الذي تلا تراجع أسهم الشركة بعد أن كشف المسؤولون التنفيذيون عن النمو البطيء للمنصة. وبعد خمس سنوات من التقاضي ، وصلت القضية إلى ثلاثة تصريحات مزعومة مضللة أدلى بها المسؤولون التنفيذيون في تويتر بشأن نمو المنصة. تم تأجيل المحاكمة المقرر ليوم الاثنين يوم الجمعة قبل التسوية.

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واختتمت التسوية المقترحة دون أي اعتراف بالخطأ أو المخالفة من قبل Twitter ، بحسب بيان صادر عن الشركة أمس الاثنين. في سياق دفاعه ، نفى موقع تويتر أن يكون مدراءه التنفيذيون قد كذبوا أو أصدروا عن قصد بيانات مضللة.كما رفضت فكرة أن تصريحات المدير المالي السابق أنتوني نوتو والرئيس التنفيذي السابق ديك كوستولو تسببت في انخفاض سعر السهم.و لم ترد Twitter على الفور على بريد صوتي يطلب التعليق على الاتفاقية.بموجب الاتفاقية ، تعتزم الشركة استخدام النقد المتاح لدفع مبلغ التسوية في الربع الرابع ويتوقع تسجيل رسوم للتسوية خلال الربع الثالث من عام 2021.