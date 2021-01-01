وافقت تويتر على دفع 809.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية للمساهمين اتهمت شركة التواصل الاجتماعي برسم صورة وردية ومتفائلة للغاية لمستقبلها.
زعمت الدعوى ، التي رفعتها في الأصل دوريس شينويك ، المساهم في تويتر ، أن المديرين التنفيذيين ضللوا المستثمرين بشأن آفاق نمو الشركة في نوفمبر 2014 ، ووعدوا بزيادة عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 550 مليون في المدى «المتوسط» وأكثر من مليار في «المدى الطويل». . « ووفقًا للشكوى ، أخفقت الشركة في تقديم أي من التقديرات وأخفت أنه لا يوجد أساس لها لهذه التوقعات».
تم رفع الدعوى في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو في عام 2016 ، وهو العام الذي تلا تراجع أسهم الشركة بعد أن كشف المسؤولون التنفيذيون عن النمو البطيء للمنصة. وبعد خمس سنوات من التقاضي ، وصلت القضية إلى ثلاثة تصريحات مزعومة مضللة أدلى بها المسؤولون التنفيذيون في تويتر بشأن نمو المنصة. تم تأجيل المحاكمة المقرر ليوم الاثنين يوم الجمعة قبل التسوية.
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التعليقات على تويتر توافق على دفع 810 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية للمساهمين
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