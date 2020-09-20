

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 20-9-2021 أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 20-9-2021

ٍينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 20-9-2021.



وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 706.751 مليار جنيه.



إيقاف تداول 13 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: مصر للفنادق، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أم بي للهندسة، الألومنيوم العربية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، سماد مصر (ايجيفرت)، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، أصول للوساطة في الأوراق المالية.



تراجع جماعي للمؤشرات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 706.751 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 347.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.72%، والعرب على 5.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.03%.





ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 2.02 مليون جنيه، 105.5 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 82.3 مليون جنيه، 16.6 مليون جنيه، 17.9 مليون جنيه، على التوالي.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.64%، ليغلق عند مستوى 10710 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 13072 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4182 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 2688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 3655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3855 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4074 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1100 نقطة.



وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 140 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:



- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 6.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.



- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 6.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.20%.



- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 1.618 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.98%.



- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 410.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.02%.



- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 60.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.43%.





وضمت الأسهم المتراجعة:



- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 11.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.19%.



- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 12.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.47%.



- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.565 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.32%.



- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 38.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.20%.



- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 6.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.29%.