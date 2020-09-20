

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بقيمة جنيهين في سوق الصاغة مع عودة الارتفاع في أسعار الذهب عالميا لتقترب من 1766 دولار ومع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن مستقبل التحفيز النقدي.





أسعار الذهب في مصر:



عيار 18 سجل 664 جنيها.



عيار 21 سجل 775 جنيها.



عيار 24 سجل 886 جنيها.



الجنيه الذهب 6200 جنيه.



أونصة الذهب 1764 دولارا.



تتجه أنظار المستثمرين في أسواق العملات والمعادن إلي استراليا اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، وذلك مع إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاسترالي، وهو ما يكون له آثار على أسواق المعادن الثمينة وقرارات المستثمرين.



‌وكنا قد شهدنا في أسواق المعادن والعملات والأسهم اضرابات واضحة خلال الأسبوع المنقضي، وذلك وسط ترقب اجتماع ومؤتمر البنك الفيدرالي الأمريكي والمرتقب يوم الأربعاء القادم، والذي سيكون له آثار مباشرة على الأسواق.



وتباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة لأوّل مرّة منذ 6 أشهر، مما يدعم إشارات سابقة من الاحتياطي الفيدرالي عن كون التضخم مؤقتًا، بالإضافة إلى ذلك، فاجأت أرقام مبيعات التجزئة لشهر أغسطس الأسواق والتي جاءت أفضل من المتوقع، مما أدى لارتفاع الدولار الأمريكي ودفع أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في شهر دون 1760 دولار وهذا تسبب في آثار واضحة على سعر الذهب في كافة دول العالم.