باقى ساعات على اكتمال القمر.. اعرف إزاى تستغل طاقته لصالحك

يمتاز وقت اكتمال القمر بأنه وقت يحدث فيه عدة متغيرات فلكية قد تؤثر على الكثير من الأشخاص، وحتى يستفيد الشخص بهذا المتغير الفلكي عليه باتباع أسلوب معين لتسخير الطاقة لصالحه، والاستفادة منها على قدر المستطاع، لذا يستعرض اليوم السابع مع مطورة الطاقة الدكتورة مها العطار ما سيحدث في الساعات الأولى من 21 سبتمبر وكيفية الاستعداد له مع اكتمال القمر.
انجز المقابلات المهمة
مع بداية وقت اكتمال القمر يكون جسد الإنسان في حالة من النشاط والحيوية، كما أوضحت مطورة الطاقة أن عليه إنجاز المقابلات المهمة والزيارات الفارقة بالنسبة له سريعًا خلال اليوم، وتابعت على ضرورة متابعة الاتصالات المهمة أيضًا للاستفادة من طاقة اليوم الإيجابية.
غير صورة بروفايلك
وأردفت مطورة الطاقة أن من أفضل أوقات تغيير صورة البروفايل على منصات التواصل الاجتماعى هو وقت اكتمال القمر لكي تكون جاذبًا لكل ما هو جميل، على أن تكون الصورة ليس بها ما يرمز للتشتت والضياع مثل وجود ساعة بها أو اجنحة طيور وفراشات.
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