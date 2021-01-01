

باقى ساعات على اكتمال القمر.. اعرف إزاى تستغل طاقته لصالحك باقى ساعات على اكتمال القمر.. اعرف إزاى تستغل طاقته لصالحك

يمتاز وقت اكتمال القمر بأنه وقت يحدث فيه عدة متغيرات فلكية قد تؤثر على الكثير من الأشخاص، وحتى يستفيد الشخص بهذا المتغير الفلكي عليه باتباع أسلوب معين لتسخير الطاقة لصالحه، والاستفادة منها على قدر المستطاع، لذا يستعرض اليوم السابع مع مطورة الطاقة الدكتورة مها العطار ما سيحدث في الساعات الأولى من 21 سبتمبر وكيفية الاستعداد له مع اكتمال القمر.



انجز المقابلات المهمة

مع بداية وقت اكتمال القمر يكون جسد الإنسان في حالة من النشاط والحيوية، كما أوضحت مطورة الطاقة أن عليه إنجاز المقابلات المهمة والزيارات الفارقة بالنسبة له سريعًا خلال اليوم، وتابعت على ضرورة متابعة الاتصالات المهمة أيضًا للاستفادة من طاقة اليوم الإيجابية.



غير صورة بروفايلك

وأردفت مطورة الطاقة أن من أفضل أوقات تغيير صورة البروفايل على منصات التواصل الاجتماعى هو وقت اكتمال القمر لكي تكون جاذبًا لكل ما هو جميل، على أن تكون الصورة ليس بها ما يرمز للتشتت والضياع مثل وجود ساعة بها أو اجنحة طيور وفراشات.

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استبدل محفظتككما أوضحت مطورة الطاقة أن هذا هو الوقت المثالي لتغيير حافظة نقودك، على ألا تحتوي على أوراق وفوراتير ويفضل أن يكون لونها أحمر.لا تسافرحذرت مطورة الطاقة من السفر وحركة التنقلات بصورة كبيرة من مكان لأخر خلال فترة اكتمال القمر، حتى لا نؤثر على سير طاقة القمر علينا مما يزيد التوتر على الطريق، وقد يجعل المركبة أو السيارة عرضة للأعطال.لا تتخذ قرارًا مصيريًامثل قرارات التعاقد والاتفاقات المهمة، يجب الانتظار حتى بعد موعد اكتمال القمر، لأن العقل يكون في هذا التوقيت غير مؤهل للتركيز في مثل هذه الأشياء، فيفضل تركها لوقت آخر بعد تجاوز هذه الفترة من اكتمال القمر.