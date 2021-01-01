

تتويج نادين الجيار ملكة جمال مصر 2021 وحبيبة عثمان ملكة جمال المراهقات.. تتويج نادين الجيار ملكة جمال مصر 2021 وحبيبة عثمان ملكة جمال المراهقات..

توجت "نادين الجيار" بلقب ملكة جمال مصر 2021 miss egypt، وحصلت "حبيبة عثمان" على لقب ملكة جمال مصر للمراهقات 2021 miss eco teen، في الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال مصر الذي أقيم الليلة في أحد فنادق القاهرة.



واختيرت ساندرا عادل وصيفة أولى لملكة جمال مصر 2021، فيما نالت "لينا أيمن" لقب ملكة جمال مصر للسياحة 2021، وتوجت "نغم طارق" ملكة جمال مصر للبيئة، وحصلت "شاهي حمدي" على لقب "ميس جراند انترناشونال" 2021 وهي الألقاب التي تؤهلهن للاشتراك بالمسابقات العالمية في هذه المجالات.



كما تم اختيار هنا البدران وصيفة أولى لملكة جمال مصر للمراهقات وميران سامر وصيفة ثانية.



واختارت لجنة تحكيم المسابقة الفائزات من 30 متسابقة وصلن للتصفيات النهائية للمسابقة، من أصل 1900 فتاة تقدمت للمسابقة، وخضعن لمسابقات وتصفيات عدة خلال الأسابيع الماضية.



ويشترط للتقدم للمسابقة ألا يقل العمر عن 18 سنة والطول عن 165 سم، كما يشترط الحصول على مؤهل عال، مع اللباقة وحسن المظهر والحضور والرؤية لخدمة المجتمع.



وتضمن الحفل الختامي عدة عروض أزياء، بينها عرض للأزياء الصديقة للبيئة المصنعة بإعادة التدوير، بالإضافة إلى أسئلة المقابلة الشخصية لقياس ثقافة وحضور المتسابقات.











