عقد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين ومساعدي الوزير لكل من الشئون الفنية والترويج، وبعض مستشاري الوزير، وذلك لمناقشة تنظيم فاعلية في إحدى مدن البحر الأحمر بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي والذي يوافق الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.
وسوف تتضمن فعالية الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام تنظيم ورشة عمل ومهرجان فني لفنون النحت والرسم والتصوير والخزف بالممشي السياحي بمدينة الغردقة بمشاركة ١٢٠ فناناً مصرياً ودولياً من ١٢ دولة حول العالم، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال موسيقي، وعرض للأفلام الترويجية التي تنشرها الوزارة عن المحافظات المصرية المختلفة علي صفحاتها علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة في أول أيام الشهر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي لهذه المحافظات وتستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي.
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التعليقات على بمشاركة ١٢٠ فنان.. الاحتفال بيوم السياحة العالمي في محافظة البحر الأحمر
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