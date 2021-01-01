لبناني يتنكر بمظهر إمرأة للحصول على الوقود في لبنان|

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صورة الخبر: لبناني يتنكر بمظهر إمرأة للحصول على الوقود في لبنان|
لبناني يتنكر بمظهر إمرأة للحصول على الوقود في لبنان|

انتشر مقطع فيديو تم ‏تداوله عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، لرجل تنكر في زي امرأة للحصول على الوقود لسيارته من محطة بنزين بمدينة زحلة وسط البلاد، في يوم الأحد الذي تم تخصيصه للنساء.

وتبين من خلال الفيديو، الرجل وهو داخل سيارته، واضعا " بروكه" شعر فوق رأسه مع ملابس نسائية ما جعله يبدو تماما كامرأة ، إلا أن العاملين في محطة الوقود تبين لهم هويته.

وتم تزويد سيارة الرجل المتنكر بالوقود في نهاية الأمر بعد ما دفع جميع المتواجدين في المكان إلى الدخول في نوبة ضحك هيسترية بسبب مظهر هيئته.

ويذكر أن لبنان تعاني من أزمة حادة في الوقود خلال تلك الفترة مما يضطر الكثير من اللبنانيين إلى الانتظار يوميا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود للحصول على البنزين.

HTTPS://TWITTER.COM/RAMI_SWAYSSI/STATUS/1439861427544760327?S=19

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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