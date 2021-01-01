صيام الأيام البيض .. الأزهر يوضح فضلها وثوابها



الأيام البيض الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونيةعبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغًب أمته في صيام الأيام_البيض من كل شهر ، وهي أيام 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، و قد بدأت في شهر صفر أمس الإثنين وتستمر الثلاثاء والأربعاء ، فمن واظب على صيام هذه الأيام، كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود] .



وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفق عليه.





قد يعجبك أيضا...

لماذا سيمت الأيام البيض بهذا الاسم؟الأيام الثلاثة البيض من الشهور العربية، تسمى «بيضًا» لابيضاض لياليها بالقمر لأنه يطلع فيها من أولها إلى آخرها، ولذلك قال ابن بري: «الصواب أن يقال: أيام البيض بالإضافة لأن البيض من صفة الليالي- أي أيام الليالي البيضاء».فضل الدعاء في الأيام البيضويستحب الدعاء في هذه الأيام ودائمًا في كل يوم، فيستحب الدعاء دائمًا، وفي كل حال، أما الدعاء في الأيام البيض فيكون عند الإفطار، فللصائم دعوة لا ترد، ويكفينا قول الله عز وجل: «وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (البقرة: 186).حكم صيام الأيام البيض متقطعةهل يجوز صيام الأيام البيض متقطعة؟ ، سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.وقال أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: حث النبي- صلى الله عليه وسلم- على صيامها وهذه الأيام وسط الشهر وإذا حب الإنسان أن يصومها متقطعة لا مانع ولكن الأولى أن يصومها في موعدها في منتصف الشهر .