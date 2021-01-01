بعد محاولة الانقلاب في السودان.. من هو اللواء عبدالباقي البكراوي؟



الانقلاب في السودان الانقلاب في السودان

تردد اسم اللواء عبدالباقي البكراوي بتورطه في المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان.



وهذه المحاولة الانقلابية هي السادسة على الأقل منذ الإطاحة بنظام عمر البشير.



وفي هذه المحاولة الانقلابية الجديدة تردد بشدة أن سلاح المدرعات بضاحية الشجرة جنوبي الخرطوم يقف خلف المحاولة وهو السلاح ذاته الذي تردد أنه يقف خلف محاولة سابقة، ويومها تردد _أيضا_ اسم عبد الباقي بكراوي إذ ذكرت تقارير سودانية أنه رفض تسلم مهام قائده اللواء نصر الدين عبد الفتاح بعد اعتقاله.

وشهد سلاح المدرعات إقالة 8 جنرالات في وقت سابق بحسب تقارير سودانية.

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ومن بين من أقيلوا من سلاح المدرعات اللواء عبدالباقي البكراوي الذي كان القائد الثاني للسلاح قبل نقله إلى الأكاديمية.وتوترت العلاقة بين سلاح المدرعات وقوات الدعم السريع إثر رفضه تمركز الدعم السريع في محيطه.وفي وقت سابق _أيضا_ تم تداول إحالة عبدالباقي البكراوي للتحقيق بعد تسجيل مسرب قيل إنه تضمن إساءات لمحمد حمدان دقلو (حميدتي) النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني.وذكر مصدر عسكري لوسائل إعلام أنه "تم توقيف عدد من الضباط المتورطين في الانقلاب" دون ان يحدد عددهم أو الجهة التي ينتمون اليها. كما أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان أن الوضع تحت السيطرة.وشغل اللواء بكراوي العديد من المناصب في الجيش السوداني في عهد الرئيس المعزول عام 2019 عمر البشير.كان يكراوي عضواً في حزب المؤتمر الوطني مع الرئيس المعزول عمر البشير، وتخرج من الكلية الحربية السودانية عام 1967 ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981، ثم ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا في عام 1983، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987. وقد شارك في حرب العبور سنة 1973.وخلال هذه المحاولة الانقلابية التي تعد السادسة منذ الإطاحة بنظام عمر البشير، رجح ملاحظون أن يكون سلاح المدرعات بضاحية الشجرة جنوبي الخرطوم خلف المحاولة، وهو السلاح ذاته الذي تردد أنه يقف خلف.وشهد سلاح المدرعات إقالة 8 جنرالات في وقت سابق بحسب تقارير سودانية ومن بين من أقيل من سلاح المدرعات، اللواء عبد الباقي بكراوي الذي كان القائد الثاني للسلاح قبل نقله إلى الأكاديمية.وذكرت مصادر سودانية أن "علاقة سلاح المدرعات شهدت توترا حادا مع قوات الدعم السريع إثر رفض الجهاز الأول تمركز الدعم السريع في محيطه".